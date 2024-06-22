Путин подписал запрет на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

Заочно обвиняемый в РФ экс-боец СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), которого не выдали канадские власти, имеет отношение к убийствам как минимум 500 советских граждан. То же касается и его соучастников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.