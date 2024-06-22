Путин подписал запрет на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

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Закон о моратории на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов страны в рамках обязательств, которые у них возникли до вступления в состав России, подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале опубликования правовых актов.
Мораторий действует на долги, возникшие до конца сентября 2022 года. Исполнительные производства прекратят из-за невозможности взыскать долг по исполнительному документу. Срок исполнительного документа возобновят в 2026 году. Закон действует со дня публикации.
Ранее президент сообщал о направлении Россией дополнительных средств для развития промышленной ипотеки. Он отмечал, что в РФ растет свое производство и страна обеспечивает себя самостоятельно.
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Никита Кротов