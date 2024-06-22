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Путин подписал запрет на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

22 июня 2024, 19:30
Фото: istockphoto/spaxiax

Фото: istockphoto/spaxiax

Закон о моратории на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов страны в рамках обязательств, которые у них возникли до вступления в состав России, подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале опубликования правовых актов.


Мораторий действует на долги, возникшие до конца сентября 2022 года. Исполнительные производства прекратят из-за невозможности взыскать долг по исполнительному документу. Срок исполнительного документа возобновят в 2026 году. Закон действует со дня публикации.

Ранее президент сообщал о направлении Россией дополнительных средств для развития промышленной ипотеки. Он отмечал, что в РФ растет свое производство и страна обеспечивает себя самостоятельно.

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#россия
#владимир путин
#закон
#новости
На Западе объяснили коварный план США против РФ
FT: Европа со Штатами годами хотели отдалить Вучича от Путина
22 июня 2024, 20:32

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Соединенные Штаты с Европой долго работали над тем, чтобы отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на источник.
По сообщению информатора FT, ключевая роль в этом вопросе была отведена американскому послу Кристоферу Хиллу, прибывшему в Белград через месяц после того, как началась российская спецоперация на Украине.

«Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось», – сказано в материале.

Аналитики, опрошенные журналистами FT, считают, что у Запада в приоритете поиск помощи для Киева, нежели подталкивание Вучича к демократической реформации.

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#мир
#россия
#сербия
#европа
#сша
#владимир путин
#новости
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Intercept: США поддерживали «Азов*» еще в 2023 году
22 июня 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты поддерживали запрещенный в России украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году, когда формально действовал запрет на предоставление помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Intercept.
«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», – сказано в материале.

Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом» показывает сертификат от декабря прошлого года. Документ свидетельствует о прохождении подготовки под руководством американского спецназа на европейской территории.

Ранее сообщалось, что натовские инструкторы подготавливали собак-подрывников для работы в зоне боевых действий на Украине.

*Запрещенная в России террористическая организация

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#мир
#сша
#украина
#новости
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ABC News: Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море
22 июня 2024, 18:21

Фото: istockphoto/DigtialStorm

Американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) получил приказ покинуть Красное море. Именно этот корабль возглавлял флот западной коалиции в противостоянии с хуситами.
Об этом сообщают обозреваnели ABC News со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что «Дуайт Эйзенхауэр» эксплуатировался более восьми месяцев. Учитывая это, министр обороны США Ллойд Остин отказался продлевать срок его миссии в третий раз. Авианосец пока не отправится в США, а перебазируется в Средиземное море. Предполагается, что на замену ему может прийти авианосец ВМФ США «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman).

В начале июня представитель военного командования правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщал о нападении хуситов на авианосец и некоторые другие корабли в Красном море. В общей сложности было проведено шесть операций. В атаках участвовали военно-морские силы, ракетные части и беспилотники.

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#сша
#море
#вмф
#министр
#хуситы
#йемен
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Медведев завёл телеграм-канал на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
22 июня 2024, 18:20

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке. В шутку он сравнил его с мощной российской авиабомбой ФАБ-3000.
Об этом политик написал в своём основном канале, который он продолжает вести на русском языке, снабдив ссылкой на новый аккаунт, а также в социальной сети X (бывший Twitter).

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!», — написал Медведев.

Первым постом в новом канале заместителя председателя Совбеза стало стилизованное изображение президента США Джозефа Байдена, на котором его лицо частично изображено в виде черепа, а на шее висит галстук из костей. Следом в англоязычном телеграм-канале Медведев опубликовал пост о неприемлемости для России переговоров по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. На 22 июня новый телеграм-канал Медведева насчитывает более 7,2 тысячи подписчиков.

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#сша
#пост
#twitter
#медведев
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Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в приграничных регионах
22 июня 2024, 17:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах и преференциях для свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях, прилегающих к Донбассу и Новороссии.
Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации. Новый закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и является сопутствующим закону, распространяющему режим свободной экономической зоны на территории, прилегающие к Донбассу и Новороссии.

Речь идёт о территориях, которые граничат с Луганской и Донецкой народными республиками, с Херсонской и Запорожской областями, а также с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская и Воронежская области, а также Республика Крым.

В числе льгот, которые будут предоставлены компаниям, осуществляющим деятельность на данных территориях, будет нулевая ставка по налогу на прибыль сроком на десять лет в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций. Также вводится упрощённая процедура градостроительной деятельности и землепользования. Кроме того, в СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны.

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#имущество
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#ставка
#режим
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Сунак счел заявления Фаража о конфликте на Украине угрозой безопасности Британии
22 июня 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Британский премьер Риши Сунак посчитал заявления об украинском конфликте со стороны лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фаража угрозой для безопасности Соединенного Королевства. Как передает телеканал Sky News, Сунак счел их «опасными».
«То, что он сказал, - абсолютно неправильно и только играет (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину на руку… Политика умиротворения такого рода опасна для безопасности Британии и безопасности наших союзников, которые полагаются на нас», – сказал премьер-министр Великобритании.

До этого Фараж заявлял, что боевые действия на Украине спровоцировал альянс вместе с Евросоюзом, поскольку хотели расширения на восток. Также Фараж говорил, что киевскому режиму все равно придется начать переговоры с Россией.

В российском МИДе заявляли, что страна открыта к диалогу с НАТО, но он должен быть равноправным.

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Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
#мир
#великобритания
#украина
#новости
#нато
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Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
22 июня 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Заочно обвиняемый в РФ экс-боец СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), которого не выдали канадские власти, имеет отношение к убийствам как минимум 500 советских граждан. То же касается и его соучастников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки», – прокомментировал Бастрыкин.

Руководитель ведомства добавил, что нацисты сжигали и расстреливали граждан в жилых домах. До этого украинскими СМИ сообщалось, что Гунько на свое 99-летие награжден почетным знаком Тернопольского областного совета украинской республики.

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#мир
#россия
#украина
#нацизм
#следственный комитет
#новости
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В США испугались уникального оружия России
GB News: системы ПВО Запада не защитят его от российских ракет «Циркон»
22 июня 2024, 14:38

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) западных государств не защитят их от гиперзвуковых ракет «Циркон» российского производства. Об этом сообщает GB News, ссылаясь на офицера ВС США в отставке Дэниела Дэвиса.
«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет никакой защиты», – сказал Дэвис.

По его словам, западные военные технологии еще не настолько развиты для перехвата таких снарядов, а это значит, по словам американского военного, что «Цирконы» способны пробить ПВО США.

Ракета «Циркон» способна поразить цель в тысяче километров, а ее скорость составляет до девяти Махов.

Ранее эксперты отвечали на вопрос, подпишет ли Россия новый ядерный договор с США. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#сша
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Филиппо: Разрешение США наносить Киеву удары по РФ ведёт к третьей мировой войне
22 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разрешение, данное Соединёнными Штатами Вооружённым силам Украины (ВСУ), согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал это решение Вашингтона полным безумием.

«Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!», — подчеркнул политик.

Филиппо опасается, что вслед за решением США аналогичные действия могут последовать и со стороны французских властей. Они также способны в ближайшее время разрешить Киеву атаковать любую точку на территории России. Особенно учитывая воинственный настрой президента Макрона, отметил политик.

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