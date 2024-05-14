Завод лекарств расширит производство в Подмосковье к началу будущего года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Реконструкцию технологического комплекса производства инъекционных лекарств в городском округе Серпухов завершат в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход работ.
«Ведущий отечественный производитель лекарственных средств – компания «ГЕРОФАРМ» – расширяет производственный комплекс в районе посёлка Оболенск. Работы ведут в три этапа с 2019 года. Сейчас идёт первый этап реконструкции – строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. В ходе второго и третьего этапов будет расширен производственный участок упаковки готовых лекарственных форм», – говорится в сообщении.По данным ведомства, после реконструкции предприятие будет выпускать 55 млн наполненных картриджей препаратов Ринсулин Р и Ринсулин НПХ в год, а также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тыс. пакетиков Рекогнана и 100 тыс. флаконов Пинеамина ежегодно.
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