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Завод лекарств расширит производство в Подмосковье к началу будущего года

14 мая 2024, 22:20
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Реконструкцию технологического комплекса производства инъекционных лекарств в городском округе Серпухов завершат в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход работ.


«Ведущий отечественный производитель лекарственных средств – компания «ГЕРОФАРМ» – расширяет производственный комплекс в районе посёлка Оболенск. Работы ведут в три этапа с 2019 года. Сейчас идёт первый этап реконструкции – строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. В ходе второго и третьего этапов будет расширен производственный участок упаковки готовых лекарственных форм», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, после реконструкции предприятие будет выпускать 55 млн наполненных картриджей препаратов Ринсулин Р и Ринсулин НПХ в год, а также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тыс. пакетиков Рекогнана и 100 тыс. флаконов Пинеамина ежегодно.

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Реутовская компания начала производить уникальную краску для воздушных шаров
14 мая 2024, 18:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Группа компаний «Аэродизайн» из Реутова приступила к изготовлению уникальной краски для воздушных шаров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На предприятии, где реализуют инвестпроект по производству латексной краски, побывала замглавы муниципалитета Лилия Бабалова.
«Это уникальное предприятие как для Реутова, так и для всего региона. Они начинали и продолжают развивать очень интересное направление, которое всех нас возвращает в детство, – это работа с воздушными шарами! Производство не стоит на месте и постоянно развивается. В прошлом году компания решила запустить производство латексной краски. «Аэродизайн» стал единственным производителем этого продукта на территории России», – сказала Бабалова.
ГК «Аэродизайн» была основана в Реутове в 2002 году. Основатели компании одними из первых в Московской области открыли производство печати на воздушных шарах. Уже 22 года компания постоянно расширяет каталог продукции.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

На предприятии выполняют все виды работ по дизайну и полиграфии, занимаются лазерной резкой и фрезеровкой. Там также производят полиграфическую продукцию от разработки дизайна до конечного продукта. В планах компании – амбициозный проект по запуску производства воздушных шаров.

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Россиянам раскрыли, в каком случае выгодно досрочно гасить ипотеку
Экономист Коваленко рекомендовала досрочно гасить ипотеку при ставке от 8%
14 мая 2024, 18:12

Фото: iStock/gopixa

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что наиболее выгодно досрочно гасить ипотеку при ставке более 8%.
«Если процентная ставка ниже, будет выгодно платить просто ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесет гораздо большую доходность», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коваленко.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Как отмечал заместитель министра финансов Иван Чебесков, к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.

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#экономика
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Подмосковные компании представили продукцию на международной нефтегазовой выставке
14 мая 2024, 17:37

Фото: Istockphoto / Bet_Noire

Девять подмосковных компаний участвуют в Международной выставке нефтегазовой индустрии Oil&Gas 2024, которая проходит с 14 по 16 мая в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста.
Организовать участие в выставке компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Для предприятий подготовили коллективный стенд, где они представляют свою продукцию.
«В число участников вошли компания «Туропласт» из Подольска, «Деловой союз» из Серпухова, «Каланча» из Сергиева Посада, ООО «СТС-ГеоСервис» из Раменского, «Алатырь» из Электростали, «Гидроаэроцентр» из Жуковского, «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» из Клина, компания «Апродит» из Коломны и «ССТэнергомонтаж» из Мытищ», – говорится в сообщении.
Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мероприятий для экспортёров можно найти на сайте фонда.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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#экспорт
#московская область
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Финразведка сообщила о приросте сомнительных сделок в сфере ОПК
14 мая 2024, 16:05

Фото: iStock/AntonioGuillem

Более двух тысяч материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу получили правоохранители в 2023 году.
Об этом сообщили в Росфинмониторинге. При помощи финразведки были расторгнуты контракты на 6 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом число материалов о возможных нарушениях в сфере ГОЗ выросло вчетверо.

Так, данные от Росфинмониторинга касались более 50 тысяч компаний. На основе этого было возбуждено 180 уголовных дел. При этом о характере изменений числа инициированных дел информации нет.

Сумма контрактов по сравнению с 2022 годом выросла более чем в шесть раз — с 890 миллионов рублей до 6 миллиардов рублей, следует из базы Росфинмониторинга.

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#финансы
#сделки
#россия
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Силуанов заявил, что не собирается менять структуру налогообложения фонда оплаты труда
Силуанов заявил, что пока не надо менять структуру налогообложения ФОТ
14 мая 2024, 15:21

Фото: сайт Кремля

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что пока не стоит ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в социальные фоны.
Силуанову, выступавшему в Госдуме, задали вопрос об отмене регрессивной шкалы взносов в соцфонды, что вместе с введением прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента России Владимира Путина о справедливости налоговой системы.

Силуанов ответил, что в России в настоящее время достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда. Этот вопрос всегда болезнен для бизнес, поэтому к нему следует подходить аккуратно и взвешенно.

По словам кандидата на пост главы Минфина, соцфонды в настоящее время сбалансированы и выполняют все законодательно установленные обязательства. Он подчеркнул, что сейчас не стал бы ничего менять.

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#налоги
#минфин
#антон силуанов
#ндфл
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Подмосковные ветеринары учитывают и маркируют региональные пасеки
14 мая 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Каширского «Территориального ветеринарного управления №5» провели маркирование и учёт пасеки в личном подсобном хозяйстве одного из жителей городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На пасеке учтено 14 пчелосемей. Согласно федеральному законодательству, пчёлы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, которое закрепляют на внешней стороне улья. Информация о каждой пчелиной семье внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», – сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, это то первая учтенная и маркированная пасека на территории городского округа Кашира. Владелец сам высказал желание пройти эту процедуру. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 800 пчеловодов. Ознакомиться с реестром можно на сайте министерства.

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#сельское хозяйство
#апк
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В Дмитровском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал
14 мая 2024, 13:39

Фото: iStock/Shutter2U

Грузосортировочный контейнерный терминал создадут на территории индустриального парка «Белый Раст» в Дмитровском городском округе, инвестиции в проект составят около 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект, который предполагает также развитие транспортной инфраструктуры, оцениваются почти в 260 млн рублей. Реализация проекта позволит создать около 30 новых рабочих мест для жителей округа», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
В терминале будут оформлять, загружать и разгружать контейнеры, сортировать и хранить грузы. Кроме того, там планируют продавать и ремонтировать контейнеры, а также возвращать пустые контейнеры в Китай и хранить автомобили.

Строительство планируется начать в будущем году.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#дмитровский городской округ
#мининвест мо
#строительство
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В Подмосковье 15 мая проведут выводку быков-производителей
14 мая 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выводка быков-производителей состоится на базе Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в городском округе Подольск в среду, 15 мая, посмотреть на животных приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе мероприятия планируется продемонстрировать 20 быков-производителей десяти пород зарубежной и отечественной селекции, в том числе быки таких редких пород, как якутская, ярославская, костромская, чёрно-пёстрая и холмогорская», — говорится в сообщении.
Мероприятие посетят главы и специалисты предприятий агропромышленного сектора, фермеры, сотрудники профильных научных организаций и студенты профильных учебных заведений.

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#сельское хозяйство
#коровы
#минсельхозпрод мо
#подольск
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До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм
Эксперт Мехтиев: отказы по авто- и потребкредитам могут вырасти до 70%
14 мая 2024, 06:38

Фото: istock / seb_ra

Вследствие ужесточения требований Центробанка к потребкредитам и автозаймам отказ могут получить порядка 70% заемщиков. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с «Прайм».
«Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов», — отметил собеседник издания.
Спустя несколько месяцев уровень отказов снова пойдет на спад. Это произойдет из-за снижения количества новых заявок на новых условиях, а также выбора максимально надежных заемщиков банками.

У заемщиков не должно быть просроченной задолженности, а совокупный уровень долговой нагрузки должен составлять не более половины официально подтвержденных доходов.

Это может привести к «жесткой посадке» рынка кредитования, что влечёт за собой снижение доходов банковского сектора. Однако риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому ЦБ выбирает оптимальную стратегию, подытожил Мехтиев.

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#заём
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