Реутовская компания начала производить уникальную краску для воздушных шаров

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Группа компаний «Аэродизайн» из Реутова приступила к изготовлению уникальной краски для воздушных шаров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На предприятии, где реализуют инвестпроект по производству латексной краски, побывала замглавы муниципалитета Лилия Бабалова.
«Это уникальное предприятие как для Реутова, так и для всего региона. Они начинали и продолжают развивать очень интересное направление, которое всех нас возвращает в детство, – это работа с воздушными шарами! Производство не стоит на месте и постоянно развивается. В прошлом году компания решила запустить производство латексной краски. «Аэродизайн» стал единственным производителем этого продукта на территории России», – сказала Бабалова.ГК «Аэродизайн» была основана в Реутове в 2002 году. Основатели компании одними из первых в Московской области открыли производство печати на воздушных шарах. Уже 22 года компания постоянно расширяет каталог продукции.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
На предприятии выполняют все виды работ по дизайну и полиграфии, занимаются лазерной резкой и фрезеровкой. Там также производят полиграфическую продукцию от разработки дизайна до конечного продукта. В планах компании – амбициозный проект по запуску производства воздушных шаров.
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