Подмосковные компании представили продукцию на международной нефтегазовой выставке

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Девять подмосковных компаний участвуют в Международной выставке нефтегазовой индустрии Oil&Gas 2024, которая проходит с 14 по 16 мая в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста.
Организовать участие в выставке компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Для предприятий подготовили коллективный стенд, где они представляют свою продукцию.
Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мероприятий для экспортёров можно найти на сайте фонда.
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«В число участников вошли компания «Туропласт» из Подольска, «Деловой союз» из Серпухова, «Каланча» из Сергиева Посада, ООО «СТС-ГеоСервис» из Раменского, «Алатырь» из Электростали, «Гидроаэроцентр» из Жуковского, «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» из Клина, компания «Апродит» из Коломны и «ССТэнергомонтаж» из Мытищ», – говорится в сообщении.
Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мероприятий для экспортёров можно найти на сайте фонда.
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Лора Луганская