Нацпроект поможет мытищинской компании поднять эффективность сотрудников на 12%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Хелима Рус» из Мытищ стала участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Хелима Рус» производит алюминиевый профиль и аксессуары для изготовления стеклопакетов. На предприятии прошло совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области. Решено, что эксперты будут помогать в оптимизации рабочих процессов на предприятии на всех этапах.
Для этого на предприятии будут работать инструкторы, которые помогут внедрить принципы бережливого производства, причём без дополнительных затрат.
Читайте также:
Подмосковье стало лидером по производству творога в России
На производстве шоколада в Шатуре появится 120 рабочих мест
Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем
«В качестве пилотного потока выбран процесс производства дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства. С помощью реализации нацпроекта команда планирует сократить время протекания процесса минимум на 10%, увеличить эффективность деятельности сотрудников на 12% и уменьшить объем незавершённого производства на 10%», – говорится в сообщении.
Для этого на предприятии будут работать инструкторы, которые помогут внедрить принципы бережливого производства, причём без дополнительных затрат.
Читайте также:
Подмосковье стало лидером по производству творога в России
На производстве шоколада в Шатуре появится 120 рабочих мест
Экспорт и инвестиции: Воробьёв рассказал о взаимодействии Подмосковья с Китаем
Лора Луганская