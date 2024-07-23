Подмосковье стало лидером по производству творога в России

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные предприятия за пять месяцев 2024 года произвели 14,3 тыс. тонн творога. На долю региона приходится более 22% объёма этой продукции, произведённой в Центральном федеральном округе, и свыше 7% общероссийского. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подмосковье занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. В регионе изготавливают творог классический жирностью 4-18%, обезжиренный жирностью менее 0,1%, домашний жирностью 19-23%, а также творог с добавками из сухофруктов и орехов», – говорится в сообщении.В числе лидеров отрасли в министерстве назвали крупнейшие региональные предприятия - АО «Дмитровский молочный завод», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко» и ООО ПК «Ильинское 95.
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