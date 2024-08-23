Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей

Фото: iStock / primipil
Фабрика «Живые диваны» оптимизировала производство опор, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие выпускает в Ногинске Богородского городского округа мебель под брендом MOON.
На предприятии подвели итоги внедрения принципов нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект уже составил 8,4 млн рублей, и это только промежуточный результат.
Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.
Читайте также:
В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Внедрение бережливого производства позволило добиться значимых результатов. Время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, а выработка увеличилась на 80%. Эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», – отметили в министерстве.Сейчас на предприятии приступают к оптимизации производства мебельных механизмов.
«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.
Читайте также:
В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Лора Луганская