В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения

Минимальный размер оплаты труда с января 2025 года привяжут к медианной зарплате, сообщила сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с «Газетой.ру». По словам финансиста, ее соотношение с МРОТ должно быть не менее 48 процентов.