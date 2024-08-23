В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В ОЭЗ «Дубна» начнут разрабатывать интеллектуальные системы видеонаблюдения для безопасности с аналитическими функциями. Их будет создавать компания «Видеоинтеллект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это будет самообучающееся компьютерное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечит безопасность объектов и территорий. Оно также будет отслеживать производственные процессы.
Интеллектуальные системы видеонаблюдения с аналитическими функциями станут частью проекта по созданию программно-аппаратного комплекса, в состав которого будут входить автоматизированные рабочие места, сервер, сетевые устройства и специальное программное обеспечение.
Читайте также:
В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
«Компания «Видеоинтеллект» реализовала уже более 60 уникальных проектов с крупнейшими локальными и международными компаниями. Её системы используют в самых разных отраслях – от энергетической промышленности до общественной безопасности. В разработку интеллектуальных систем видеонаблюдения с аналитическими функциями компания инвестирует более 5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Интеллектуальные системы видеонаблюдения с аналитическими функциями станут частью проекта по созданию программно-аппаратного комплекса, в состав которого будут входить автоматизированные рабочие места, сервер, сетевые устройства и специальное программное обеспечение.
«Эти системы могут применяться повсеместно. Например, владельцы магазинов, ресторанов и офисов смогут использовать их для предотвращения краж; транспортные компании смогут следить за движением транспорта, а строительные – за соблюдением техники безопасности на объектах, а также контролировать работы подрядчиков», – пояснила гендиректор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.Она добавила, что в дальнейшем компания планирует запустить собственное производство комплектующих.
Читайте также:
В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
Лора Луганская