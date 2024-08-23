В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами

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В городском округа Домодедово будут производить электрические системы управления подъёмным оборудованием башенных кранов. Импортозамещающий проект реализует компания «Системы Автоматического регулирования» на земельном участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль».
«Компания САР вложит в запуск предприятия без малого 20,5 млн рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год На производстве создадут около 20 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Проект стартовал в начале прошлого года с разработки джойстика – компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.
«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой – 3 тыс. кв. м. Но этого, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс. Площадь цеха с офисными помещениями составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.В процессе проектирования и сборки системы будут использоваться компоненты как собственного производства, так и других российских компаний. Подобрать земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» можно на инвесткарте Московской области.
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Лора Луганская