В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей

Иностранные инвесторы не успевают увеличивать свои вложения в государственный долг США с той же скоростью, с которой он растёт. Если ко времени начала мирового кризиса в 2008-2009 годах доля иностранных компаний на американском рынке казначейских бумаг составляла около 40%, то к этому году она снизилась до 20%.