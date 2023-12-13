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В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей

13 декабря 2023, 17:26
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство кабельной продукции и кабеленесущих систем. Его планирует запустить на территории технопарка «Королёв» компания «Кабельные системы и технологии». Это отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению.
«В проект по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Предприятие площадью более 1 тыс кв м будет запущено в работу в I квартале 2024 года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С запуском нового компания рассчитывает увеличить мощности и запустить производство новых видов кабельной продукции для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.


На предприятии планируют дополнительно создать не менее 20 рабочих мест.

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Завод по переработке рыбы построили в Московской области
13 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия завершили в Истринском городском округе. На предприятии будут разводить и выращивать рыбу, а также заниматься ее дальнейшей переработкой и продажей. 

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн. <…> Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием, которое соответствует санитарным и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на первом этапе работы предприятия продукция будет продаваться на территории Подмосковья, но в дальнейшем территорию поставок планируется расширить.

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#подмосковье
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Аналитик Антонов заявил о восстановлении рубля к юаню
13 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что рубль постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к юаню, начиная с октября.
По его мнению, до конца года курс рубля к юаню может укрепиться до 12,25.

«На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — прокомментировал в беседе с RT Антонов.

А финансовый эксперт Владимир Левченко, в свою очередь, высказал мнение о том, что на рубль оказывает влияние отток капиталов из страны.

«Мы с этим, по сути, всю нашу постсоветскую историю сталкиваемся. А в последние полтора года ещё серьёзнее. Здесь чётко выполняется указ «вашингтонского обкома», который госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил ещё весной прошлого года: у России надо всё покупать, а платить за это не надо. В итоге они, платят, но деньги сюда не приходят, а остаются там. Это и есть отток капитала», — отметил в беседе с «Царьградом» Левченко.

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#курс рубля
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Бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости пополнился на 340 млн рублей
13 декабря 2023, 14:51

Фот: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В 2023 году бюджет Подмосковья от приватизации областной собственности пополнился на 340 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, было реализовано 18 лотов, в составе которых было 107 объектов.

«Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счёт чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме этого, от планируемых к выставлению на торги объектах желающие могут ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Московской области в режиме интерактивной карты.
 
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#подмосковье
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«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США
«Россконгресс»: Доля иностранных инвесторов в госдолге США снизилась вдвое
13 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Rmcarvalho

Иностранные инвесторы не успевают увеличивать свои вложения в государственный долг США с той же скоростью, с которой он растёт. Если ко времени начала мирового кризиса в 2008-2009 годах доля иностранных компаний на американском рынке казначейских бумаг составляла около 40%, то к этому году она снизилась до 20%.
По данным декабрьского отчёта «Россконгресса», цифры из которого приводит РИА Новости, американская долговая нагрузка растёт не просто быстро, а стремительно. В конце октября суммарный госдолг США достиг новой рекордной отметки и составил 33,7 триллиона долларов.

По мнению финансовых аналитиков, новый исторический максимум госдолга объясняется хроническим дефицитом государственного бюджета. Министерство финансов США пытается сохранять на своих депозитных счетах объём средств в размере 730-750 миллиардов долларов, чтобы не допустить перебоев с финансированием государственных расходов. При постоянном дефиците бюджета этого можно достичь только путём постоянного наращивания заимствований, поясняют авторы доклада.

В «Россконгрессе» задаются вопросом, не даст ли рано или поздно трещину схема обслуживания госдолга США.

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#сша
#бюджет
#дефицит
#министерство
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Объединенная вагонная компания сменила владельца
Глава «Траста» Соколов: ОВК сменила контролирующего акционера
13 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/SSV-Photo

Банк непрофильных активов «Траст» продал контрольный пакет акций Объединенной вагонной компании (ОВК) профильному инвестору. Об этом в интервью РБК сообщил глава банка Александр Соколов.
Отмечается, что имя покупателя не раскрывается по причине «важности сделки для страны», однако, по словам Соколова, инвестор является профильным. 

Как стало известно, размер пакета акций составил 93,6%. Соколов подчеркнул, что для государства «это стратегический актив, продажа которого осуществляется по иной траектории, чем других активов, реализуемых «Трастом» на открытых торгах».

Напомним, за текущий год ОВК несколько раз сменила гендиректора — в октябре на место Дмитрия Олюнина, который руководил компанией с ноября прошлого года, пришел Сергей Лимаренко. 

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#цб
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Lamoda открыла первые магазины с товарами брендов Adidas, Puma и Reebok
13 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Онлайн-платформа Lamoda открыла первые «живые» магазины под названием Lamoda Sport Outlet. Там будут в основном представлены товары торговых марок Adidas, Puma и Reebok.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании Lamoda, торговые точки открылись в Москве и Мытищах. В них представлена спортивная одежда и обувь из прошлых коллекций по сниженным ценам. 19 декабря первый магазин сети откроется также в Санкт-Петербурге. В компании уточнили, что первые торговые объекты станут пилотными для всей будущей сети Lamoda Sport. В них будут тестироваться цепочки поставок, ассортиментный ряд, IT-системы, а также будут изучаться предпочтения покупателей.

До конца года запланировано также магазинов других форматов с различным ассортиментом. Например, Lamoda Sport Kids — мультибрендовый универмаг спортивной одежды и обуви, или Lamoda Sport Urban — для любителей уличного стиля.

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США наложили санкции на золотодобытчиков Highland Gold и «Высочайший» из РФ
13 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/bodnarchuk

Минфин США наложил санкции на золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший» из РФ, а также на её основателя Сергея Докучаева. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.
Под ограничения также попали российская золотодобывающая компания Highland Gold, Экспобанк и предприниматель Владислав Свиблов.

По данным агентства «Прайм», компания «Высочайший» входит в десятку ведущих золотодобытчиков России. В 2020 году объём производства компании составил 276 тысяч унций золота.

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#сша
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#ограничения
#россия
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Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
Компания Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
13 декабря 2023, 00:23

Фото: iStock/Kirk Fisher

Компания Ecolines объявила у себя на сайте о возобновлении автобусных перевозок между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 декабря после открытия КПП на российско-финской границе.
Это решение связано с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа.

Первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки запланирован на 14 декабря в 06:45, а из Хельсинки в Санкт-Петербург — на тот же день в 14:30.

С 15 декабря каждый день будут выполняться два рейса в обе стороны. Через пять дней компания планирует увеличить количество рейсов до трех, уточнили в Ecolines.

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#пропуска
#финляндия
#петербург
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В Подмосковье построят производство оборудования для систем вентиляции
12 декабря 2023, 21:17

Фото: Мининвест МО

В Московской области появится производство оборудования для систем вентиляции. Здание, в котором оно разместится, построит в городском округе Балашиха компания «ЯЛКА», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Проект предполагает две очереди строительства и будет реализован на территории индустриального парка «Демидов». Компания инвестирует в него 70 млн рублей. Площадь здания первой очереди составит 1,5 тыс кв м. Объект планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2024 года. На предприятии создадут 30 рабочих мест», – пояснили в министерстве. 
Компания разрабатывает и производит оборудование для систем вентиляции и холодоснабжения, а также противопожарное оборудование. Новое предприятие оснастят современной высокотехнологичной станочной базой и высокоточным оборудованием.
 
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#индустриальный парк
#балашиха
#подмосковье
#производство
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