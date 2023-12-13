В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей

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В Подмосковье появится производство кабельной продукции и кабеленесущих систем. Его планирует запустить на территории технопарка «Королёв» компания «Кабельные системы и технологии». Это отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению.
«В проект по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Предприятие площадью более 1 тыс кв м будет запущено в работу в I квартале 2024 года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.С запуском нового компания рассчитывает увеличить мощности и запустить производство новых видов кабельной продукции для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.
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