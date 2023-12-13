Завод по переработке рыбы построили в Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия завершили в Истринском городском округе. На предприятии будут разводить и выращивать рыбу, а также заниматься ее дальнейшей переработкой и продажей.
Стоит отметить, что на первом этапе работы предприятия продукция будет продаваться на территории Подмосковья, но в дальнейшем территорию поставок планируется расширить.
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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн. <…> Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием, которое соответствует санитарным и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева