Наукоград Дубна будет обмениваться технологиями с северокорейским Минздравом

Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»
Делегация Минздрава КНДР во главе с министром Чон Му Римом посетила с деловым визитом наукоград Дубна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Россию северокорейская делегация прибыла для возобновления прерванного много лет назад сотрудничества в научной и практической медицине. Целью было обсудить перспективы сотрудничества с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна» и познакомиться с возможностями подмосковной бизнес-площадки.
Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»
Свои проекты в ОЭЗ «Дубна» реализуют свыше 160 резидентов, которые создали более 7 тыс. рабочих мест, а объём частных инвестиций почти достиг 60 млрд рублей, сказал замгендиректора особой экономической зоны по инвестициям Егор Круглов.
Чон Му Рим назвал визит плодотворным и подчеркнул, что его результатом может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.
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«Сегодня наукоград Дубна – уникальная площадка, особенность которой Минздрава синергия науки, бизнеса и образования. Здесь расположен всемирно известный научный центр – Объединённый институт ядерных исследований. Самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» – площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок. А университет «Дубна» готовит специалистов для самых наукоёмких областей экономики», – отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба ОЗЭ ТВТ «Дубна»
Свои проекты в ОЭЗ «Дубна» реализуют свыше 160 резидентов, которые создали более 7 тыс. рабочих мест, а объём частных инвестиций почти достиг 60 млрд рублей, сказал замгендиректора особой экономической зоны по инвестициям Егор Круглов.
«В медицинский кластер входят 36 технологичных компаний, инвестиции которых в проекты превышают 20 млрд рублей. Это почти треть инвестиций всех наших резидентов. Ежегодно компании производят продукцию на 13,5 млрд рублей, в том числе оборудование и медицинские изделия для диагностики и лечения, лекарства и предметы для повышения качества жизни», – заявил Круглов.В Дубне сосредоточено 22 предприятия, выпускающих более 500 наименований медицинских изделий, оборудования и препаратов. Предприятия ОЭЗ обеспечивают десятую часть общероссийского производства медицинских изделий.
Чон Му Рим назвал визит плодотворным и подчеркнул, что его результатом может стать обмен технологиями и заключение взаимовыгодных контрактов.
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Лора Луганская