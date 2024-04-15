Легендарный физик Оганесян напутствовал участников Всероссийского конкурса скрипачей в Дубне

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Всемирно известный учёный Юрий Оганесян напутствовал юных участников Всероссийского конкурса скрипачей и виолончелистов имени Ирины Оганесян, который прошёл в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году конкурс совпал с днём рождения легендарного физика, именем которого назван один из синтезированных в Дубне химических элементов таблицы Менделеева. Юрий Цолакович, получив многочисленные поздравления и добрые пожелания, обратился к участникам.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Специфика конкурса – в высочайшем уровне жюри. В его составе – педагоги государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, областного музыкального колледжа имени Прокофьева.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Конкурс проходит по инициативе супруга Ирины Оганесян – Юрия Оганесяна. За годы проведения на сцену вышли более 500 талантливых скрипачей и виолончелистов. Премии присуждают в 14 номинациях. В этом году гран-при получил виолончелист, студент Государственной консерватории имени Чайковского Сергей Фатеев.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
«Конечно, вы волнуетесь. Это правильно, это хорошо. Если у вас не будет призовых мест, это ничего не значит. Это конкурс – ежегодный. Каждый год вы можете приезжать в этот зал, и вас будут слушать эти великие люди», – сказал академик РАН Оганесян.Всероссийский конкурс скрипачей и виолончелистов с 2010 года организует Дубненская детская музыкальная школа. Он посвящён памяти Ирины Оганесян – талантливого педагога и виртуозной скрипачки международного уровня. Как всегда, участие в конкурсе приняли лучшие юные музыканты страны.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Специфика конкурса – в высочайшем уровне жюри. В его составе – педагоги государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, областного музыкального колледжа имени Прокофьева.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Конкурс проходит по инициативе супруга Ирины Оганесян – Юрия Оганесяна. За годы проведения на сцену вышли более 500 талантливых скрипачей и виолончелистов. Премии присуждают в 14 номинациях. В этом году гран-при получил виолончелист, студент Государственной консерватории имени Чайковского Сергей Фатеев.
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Лора Луганская