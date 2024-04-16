Коллективы со всего Подмосковья представили на фестивале-конкурсе в Дубне 24 спектакля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
24 постановки было представлено на фестивале-конкурсе в Дубне «Здравствуйте, это мы!», который собрал творческие коллективы со всего Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для дубненцев в течение трёх дней выступали артисты театральных студий, детских, семейных и экспериментальных театров. На фестиваль-конкурс привезли классические спектакли, сказки с участием фольклорных ансамблей, пластические и хореографические этюды, постановки по произведениям Чехова, Пушкина, Крылова, Шварца.
Отличительная особенность фестиваля-конкурса – показ полноценных спектаклей, а не отрывков длиной 30-40 минут, как в концепте других подобных мероприятий. Это привлекает опытные театральные коллективы.
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«Есть очень сильные коллективы, на хорошем профессиональном уровне», – отметила председатель жюри X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Светлана Туманова.
Отличительная особенность фестиваля-конкурса – показ полноценных спектаклей, а не отрывков длиной 30-40 минут, как в концепте других подобных мероприятий. Это привлекает опытные театральные коллективы.
«В большом зале у нас могут быть крупные спектакли до полутора часов, а в малом зале – по 50 минут. Довольно много театров, которые играют такой репертуар, и многие благодарят, что могут полностью играть весь свой спектакль», – пояснила организатор X Открытого межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Здравствуйте, это мы!» Елена Иванова.Театр-студия «Экополис» стала лауреатом первой премии в младшей категории. Специальным дипломом за лучшую мужскую роль был отмечен артист Детского музыкального центра «Зелёная карета» Роман Поплавский. Гран-при взяла творческая мастерская Московского Политеха, которая представила на конкурсе спектакль «Светлое будущее».
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Лора Луганская