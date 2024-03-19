Подмосковье поставило рекорд по вводу жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Около двух миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Московской области за первые два месяца 2024 года, это рекордный показатель среди всех российских регионов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«В эксплуатацию введено 1,85 млн квадратных метров. Это 9% от всего жилья, введённого в эксплуатацию в стране. Из них 0,22 млн квадратных метров пришлись на многоквартирные дома и 1,63 млн — на объекты индивидуального жилищного строительства», — отмечается в сообщении.Больше всего жилья за январь и февраль 2024 года ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе: 163 тысячи квадратных метров. Второе место по тому показателю занял округ Лыткарино с 24 тысячами квадратных метров. Замыкает топ-три Богородской городской округ, где в эксплуатацию ввели 14 тысяч квадратных метров жилья.
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