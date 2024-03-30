Раскрыты новые риски для ипотечников при покупке жилья в новостройке

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Центробанк, говоря о сомнительных схемах застройщиков на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», обратил внимание на новые риски, связанные с ипотекой на новое жилье, передает РБК.
По словам аналитика Банка России Александра Копылова, во многих случаях после завершения сделки часть средств дольщика выдается в виде аккредитива, а не переводится на счет эскроу. Эксперты предупреждают, что, в отличие от эскроу-счетов, аккредитивы не дают гарантий от неплатежеспособности банка.
По другой схеме застройщик продает квартиру дольщику по сниженной цене. Затем ценник поднимается до рыночной цены, и квартира продается по переуступке. В этом случае сумма, уплаченная конечным покупателем, не переводится на эскроу-счет и, соответственно, остается незащищенной. В этом случае подрядчик получает оплату сразу, не дожидаясь сдачи здания.
Третья опасность кроется в траншевой ипотеке, которая, судя по всему, выгодна россиянам.
Ранее россиян предостерегали от массовых покупок квартир. Это может привести к проблемам с распределением общей долевой собственности, а договоренности о жилплощади осложняются постоянными переговорами с совладельцами.
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По другой схеме застройщик продает квартиру дольщику по сниженной цене. Затем ценник поднимается до рыночной цены, и квартира продается по переуступке. В этом случае сумма, уплаченная конечным покупателем, не переводится на эскроу-счет и, соответственно, остается незащищенной. В этом случае подрядчик получает оплату сразу, не дожидаясь сдачи здания.
«Это обуславливает вовлечение в спрос тех людей, которые сейчас не имеют достаточных средств, но рассчитывают их иметь в будущем. Но если их расчеты окажутся преувеличенными, возникает повышенный риск дефолта. Это проблема и для них, и для банка, выдавшего ипотеку»,–поясняют в регуляторе.
Ранее россиян предостерегали от массовых покупок квартир. Это может привести к проблемам с распределением общей долевой собственности, а договоренности о жилплощади осложняются постоянными переговорами с совладельцами.
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Александр Климов