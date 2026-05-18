Назван источник роста доходов россиян в ближайшие годы
Рост доходов россиян в ближайшие три с половиной года будет происходить за счет увеличения работодателями выплат своим коллективам в ущерб валовой прибыли. Об этом в интервью URA.RU сообщил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
В секторах-лидерах и обычных отраслях, таких как автопром и сельское хозяйство, начнется выравнивание. Работодатели будут вынуждены повышать выплаты в отстающих сферах, чтобы предотвратить отток сотрудников и сохранить конкурентоспособность, подчеркнул Белоусов.
Эксперт отмечает, что с ускорением роста ВВП доходы компаний будут увеличиваться, и значительную часть этих средств придется направлять на оплату труда. По его словам, прирост валовой прибыли в этом году находится на уровне нулевых значений по сравнению с предыдущим годом.
