Юрист рассказал о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
Семьям с детьми в 2026 году положена новая ежегодная выплата до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Семьи с двумя и более детьми получат ежегодную социальную выплату. Для этого необходимо выполнение трёх условий: оба родителя должны быть официально трудоустроены, доход на каждого члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума, и не должно быть задолженностей по алиментам. Заявления на выплату за 2025 год можно будет подать с 1 июня, пояснил эксперт.
Он отметил, что требования к единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам будут ужесточены. Теперь доход трудоспособных членов семьи за год должен составлять не менее восьми минимальных размеров оплаты труда, в то время как ранее требовалось не менее четырёх. Размер максимального пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составит 83 тысячи рублей.
Кроме того, продолжают действовать прежние меры поддержки: единовременная выплата при рождении ребёнка и ежемесячные выплаты из материнского капитала до достижения ребёнком трёх лет, заключил юрист.
