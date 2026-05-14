Россияне стали вдвое реже снимать деньги с банковских счетов
Россияне в первом квартале заметно реже снимали деньги с карт и счетов. С января по март сумма на банковских продуктах уменьшилась на 360 миллиардов рублей, хотя год назад снижение доходило почти до 700 миллиардов. Об этом пишет РИА Новости.
На 1 января на картах и счетах находилось 20,378 триллиона рублей. К 1 апреля показатель опустился до 20,015 триллиона. Для сравнения: в начале прошлого года граждане держали в банках около 17,5 триллиона рублей. Уже к апрелю объем сократился до 16,8 триллиона.
В марте россияне пополнили карты и счета почти на 425 миллиардов рублей. В феврале приток достигал 825 миллиардов. Самый сильный отток пришелся на январь. За первый месяц года граждане сняли со счетов и карт 1,6 триллиона рублей.
