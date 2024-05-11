Назван крупнейший импортёр российской водки

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Казахстан закупил половину объёма отправленной на экспорт российской водки по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности экпортная выручка за прошлый год составила 59,7 миллиона долларов. Из них 27,9 миллиона долларов приходятся на Казахстан. Таким образом, страна вновь стала крупнейшим импортёром водки.
При этом, в сравнении с 2022 годом, показатели снизились на 26%. Тогда весь экспорт российской водки был значительно выше за счёт покупателей из Европы. Крупнейшими импортёрами были Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках антироссийских санкций.
Вторым крупнейшим закупщиком водки в 2023 году стал Израиль, который годом ранее занимал третье место. Страна нарастила покупку российской водки на 42% – до 12 миллионов долларов.
Завершает тройку лидеров Армения, закупившая российского алкоголя на 4,5 миллиона долларов. Однако в сравнении с 2022 годом показатель снизился сразу на треть.
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При этом, в сравнении с 2022 годом, показатели снизились на 26%. Тогда весь экспорт российской водки был значительно выше за счёт покупателей из Европы. Крупнейшими импортёрами были Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках антироссийских санкций.
Вторым крупнейшим закупщиком водки в 2023 году стал Израиль, который годом ранее занимал третье место. Страна нарастила покупку российской водки на 42% – до 12 миллионов долларов.
Завершает тройку лидеров Армения, закупившая российского алкоголя на 4,5 миллиона долларов. Однако в сравнении с 2022 годом показатель снизился сразу на треть.
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Анастасия Чинкова