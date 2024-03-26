Назван реальный рост зарплаты в России в 2023 году

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Номинальный рост зарплат в 2023 году составил 14%, реальный же рост доходов достиг отметки в 7,8%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
«Индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт», — сказал глава российского кабмина.
В начале марта Росстат сообщил, что уровень населения страны за чертой бедности за прошедший год сократился с 9,8% до 9,3%. Также там рассказали, что задолженность по зарплате за этот период снизилась на 46%, задержанную заработную плату удалось вернуть 300 тыс. работникам.
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