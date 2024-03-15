Россияне назвали зарплату, ради которой отказались бы от отпуска на три года

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Больше половины (53%) россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Остальные 47% заявили, что нет такой суммы, ради которой стоит отказаться от отпуска на такой период. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру»
Россияне, которые готовы трудиться без отпусков, подсчитали, сделали бы это за зарплату в среднем в 496 тыс. руб. в месяц.
В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц составила 506 тыс. руб. В Петербурге и Ленинградской области — 482 тыс. руб. В Новосибирске и области — 475 тыс. руб. В Нижнем Новгороде — 350 тыс. руб., а жителям Свердловской области было бы достаточно 311 тыс. руб. в месяц.
В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян из всех регионов страны.
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В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц составила 506 тыс. руб. В Петербурге и Ленинградской области — 482 тыс. руб. В Новосибирске и области — 475 тыс. руб. В Нижнем Новгороде — 350 тыс. руб., а жителям Свердловской области было бы достаточно 311 тыс. руб. в месяц.
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Ювелина Бернст