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Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме

hh.ru: 18% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме
20 марта 2024, 04:33
Фото: iStock/ Oleg Elkov

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей на тему указания своих зарплатных ожиданий в резюме. О результатах исследования аналитики рассказали «Известиями».
Выяснилось, что 60% россиян всегда прописывают в резюме желаемую заработную плату. Еще 18% респондентов отметили, что всё зависит от конкретного случая, а 22% никогда не указывают в резюме предпочтительный доход.

При этом 18% опрошенных пишут в резюме завышенную зарплату. Чаще всех завышают зарплатные ожидания IT-специалисты (26%), представители науки и образования (22%), а также маркетологи (21%).


13% соискателей ставят сумму ниже заработной платы, на которую на самом деле рассчитывают. А 3% россиян признались, что указывают зарплату по наитию.

При принятии решения о размере желаемой заработной платы соискатели чаще всего опираются на анализ рынка (67%) и на собственные потребности (61%). Реже они ориентируются на желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы (38%) и зарплаты ближайшего окружения (31%). И еще 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.

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Китай утратил лидерство на мировом авторынке
Китай уступил США лидерство на мировом авторынке
20 марта 2024, 04:07

Фото: iStock/ xieyuliang

Китай в феврале утратил лидерство на мировом авторынке, обрушив продажи, говорится в отчете компании GlobalData
Так, в феврале было продано порядка 6,1 млн автомобилей, что на 2,8% ниже в годовом исчислении. Главная причина в падении спроса в самом Китае — крупнейшем мировом авторынке. Там продажи упали почти на четверть — до 1,229 млн автомобилей. Такое падение в стране связано, прежде всего, с празднованием Нового года, который в этом году пришелся на февраль.

В результате инициативу перехватили США, где в феврале было продано 1,25 млн автомобилей ( 9,2%). В Соединенных Штатах покупательскую активность подстегнули скидки производителей.

Картина с продажами в Евросоюзе неоднозначная, отмечается в отчете: в западной части ЕС наблюдается умеренный рост, в то время как в Восточной Европе рост замедлился. Продажи по итогам февраля выросли в Южной Америке ( 20,5%) и Канаде ( 11,5%). Япония и Корея продемонстрировали отрицательную динамику: - 19,1% и - 21,9% соответственно.

Всего же по итогам первых двух месяцев 2024 года мировой авторынок вырос до 12,737 млн автомобилей ( 6%).

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#рост
#скидки
#ес
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США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW
20 марта 2024, 03:20

Фото: iStock/ Tanaonte

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили об успешном проведении испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW в Тихом океане, передает Reuters.
В американских ВВС рассказали, что испытания проводились 17 марта. Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52, который вылетел с острова Гуам. Какую скорость полета удалось достичь ракете, ведомство не уточнило. После испытаний в конце 2022 года сообщилось, что она развила скорость, в пять раз больше скорости звука.

AGM-183A ARRW — гиперзвуковая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Разработчик — корпорация Lockheed Martin. Предельная дальность ракеты составляет 1,6 тыс. км. Оружие предназначено для поражения сухопутных объектов, кораблей, а также быстро меняющих положение целей.

В 2022 году состоялось три испытания ARRW, и все оказались неудачными, что отметило планы по запуску ракеты в производство.

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#ракеты
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Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку
20 марта 2024, 02:30

Фото: iStock/ blew_i

Центробанк Японии пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы находилась фактически на отрицательном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение регулятора по итогам двухдневного заседания.
Теперь краткосрочная процентная ставка установлена на уровне 0 — 0,1% вместо минус 0,1%, как было прежде. Это первое повышение за последние 17 лет.

Также Банк Японии решил прекратить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок.

Кроме того, регулятор больше не будет скупать биржевые фонды ETF и отказывается от обязательств по принятию дополнительных шагов для смягчения монетарной политики при необходимости.

Причиной такого решения японский Центробанк назвал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что ведет к достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%.

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#япония
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Более 20 производителей представляют Подмосковье на выставке продуктов Food Expo
19 марта 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» открылась выставка для профессионалов ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса Food Expo, которая будет проходить до 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Мы рады, что с перерывом в четыре года открылась выставка, ставшая площадкой взаимодействия поставщиков, рестораторов, крупных производителей и фермеров региона. Мероприятие включает сырную и винную секции, площадку с фудтраками. Также пройдут тематические мероприятия, обучающие форумы, презентации, дегустации и мастер-классы», – заявил, открывая выставку, зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Свои стенды на площадке «Крокус Экспо» представляют более 20 производителей и фермеров Подмосковья. Среди них сыроварня «Альдини», компания «Черноголовка», мясокомбинат «Павловская слобода» и другие.

В день открытия состоялась презентация нового высокотехнологичного трака от подмосковного производителя фудтраков из Истры. Он оснащён современным оборудованием для комфортного приготовления блюд.

В рамках Food Expo проходит седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. Победителя объявят 21 марта.

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#владислав мурашов
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#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, отличающийся от мер ЕС
19 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/syahrir maulana

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, соответствующий двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций Евросоюза, но с рядом изменений. Об этом сообщает МИД Норвегии.
Отмечается, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам ЕС против России, но с некоторыми национальными изменениями.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что целями пакетов санкций Евросоюза было введение дальнего запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

Новые санкции против России вступят в силу 19 марта.

Напомним, что в настоящее время Евросоюз работает уже над 14-м пакетом антироссийских санкций.

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#санкции
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#россия
#экономика
#мид
#норвегия
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Аксаков: Прекращение операций по картам «Мир» станет потерей для Армении
19 марта 2024, 19:25

Фото: iStock/Diy1

Прекращение финансовых операций по картам «Мир» станет в первую очередь потерей для Армении и ее жителей. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить обслуживать российскую платежную карту «Мир» на территории страны из-за угрозы подпасть под санкции США.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков уверен, что решение принимается под давлением Америки и вредит в первую очередь жителям самой Армении.

«Сами себе создают проблемы», — отметил Аксаков.
Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах Армении с 30 марта 2024 года, за исключением банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

Аксаков выразил надежду, что ситуация не повлияет на отношения двух держав и напомнил про возможность использования цифрового рубля во взаиморасчетах на территории Армении.

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#армения
#россия
#карта «мир»
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Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на мясо к концу года
19 марта 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что к концу года мясо может подорожать на 5-10%.
«Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объёмов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объёмов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный уровень цен, и он тормозит продажи, как следствие есть случаи переключения производителей на мясо курицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

При этом, по мнению эксперта, падения спроса на мясо со стороны россиян не предвидится.

Ранее Вячеслав Чеглов заявлял, что рост цен на шоколад в российских магазинах ожидается, однако он не превысит 15%.

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#мясо
#цены
#продукция
#рост
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Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность
19 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рыбоперерабатывающее предприятия полного цикла, занимающееся выращиванием рыбы, её обработкой и поставкой продукции в магазины, запустили на полную проектную мощность, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии выпускают около полутора тонн готовой рыбной продукции в месяц. В ближайшее время этот объем планируется увеличить до трёх с половиной тонн», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что при открытии на предприятии было создано 40 рабочих мест, с наращиванием производства число рабочих мест также увеличится.

На предприятии «Мансуровское карьероуправление» выращивают и перерабатывают осетров, радужную форель, сазанов и карпов. Выпускаются деликатесы горячего и холодного копчения, вяленую рыбу, а также икру.

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#производство
#рыба
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском
19 марта 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Крупная сеть ресторанов «Сыроварня» открыла новое заведение в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ресторан разместился на втором этаже многофункционального зрелищного центра «LIVE АРЕНА». Гостям предлагается уютный зал на 135 посадочных мест. В интерьере с открытой кухней посетителей ждёт настоящая домашняя атмосфера. Меню заведения порадует разнообразием блюд по домашним рецептам – от пасты и пиццы до сыров собственного производства, рыбных и мясных блюд м фирменных десертов», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на территории комплекса работает бесплатная парковка.

Ресторан открыт для посетителей ежедневно с 12 до 23 часов по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, Западная улица, дом 145.

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#минсельхозпрод мо
#инвестиции
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#одинцово
#сыроварня
#московская область
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