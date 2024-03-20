Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме

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Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей на тему указания своих зарплатных ожиданий в резюме. О результатах исследования аналитики рассказали «Известиями».
Выяснилось, что 60% россиян всегда прописывают в резюме желаемую заработную плату. Еще 18% респондентов отметили, что всё зависит от конкретного случая, а 22% никогда не указывают в резюме предпочтительный доход.
При этом 18% опрошенных пишут в резюме завышенную зарплату. Чаще всех завышают зарплатные ожидания IT-специалисты (26%), представители науки и образования (22%), а также маркетологи (21%).
13% соискателей ставят сумму ниже заработной платы, на которую на самом деле рассчитывают. А 3% россиян признались, что указывают зарплату по наитию.
При принятии решения о размере желаемой заработной платы соискатели чаще всего опираются на анализ рынка (67%) и на собственные потребности (61%). Реже они ориентируются на желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы (38%) и зарплаты ближайшего окружения (31%). И еще 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.
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При этом 18% опрошенных пишут в резюме завышенную зарплату. Чаще всех завышают зарплатные ожидания IT-специалисты (26%), представители науки и образования (22%), а также маркетологи (21%).
При принятии решения о размере желаемой заработной платы соискатели чаще всего опираются на анализ рынка (67%) и на собственные потребности (61%). Реже они ориентируются на желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы (38%) и зарплаты ближайшего окружения (31%). И еще 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.
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Ювелина Бернст