Названа истинная цель возможного смягчения кредитной политики

Финансист Бархота: ЦБ может уменьшить ключевую ставку на 0,25–0,5%
Фото: istockphoto / SSV-Photo

Рост налоговой нагрузки на бизнес провоцирует увеличение издержек и цен, что снижает шансы на скорое уменьшение ключевой ставки. Об этом заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.



По его словам, вместо значительного снижения ЦБ может пойти на символический шаг — уменьшение ставки на 0,25–0,5%. Это подтвердило бы намерение регулятора смягчать политику, несмотря на инфляционные риски. Бархота видит главную задачу снижения ставки не в быстром подавлении инфляции, а в создании предпосылок для ослабления рубля. Слишком сильная национальная валюта увеличивает бюджетный дефицит, который власти компенсируют за счет косвенных налогов. В конечном счете это бьет по карману потребителе, приводит слова специалиста «Москва 24».

Эксперт подчеркнул, что для коррекции курса доллара необходима ключевая ставка на уровне 12–14%, тогда к концу года американская валюта может достичь 95 рублей. При этом без снижения ставки ослабление рубля маловероятно. По словам Бархоты, согласно данным ЦМАКП, доля отраслей в тяжелом финансовом положении сегодня превышает показатели 2020–2022 годов, и десять месяцев высоких ставок серьезно ухудшили состояние многих компаний.

Анастасия Хохлова

