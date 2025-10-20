Названа истинная цель возможного смягчения кредитной политики
Рост налоговой нагрузки на бизнес провоцирует увеличение издержек и цен, что снижает шансы на скорое уменьшение ключевой ставки. Об этом заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По его словам, вместо значительного снижения ЦБ может пойти на символический шаг — уменьшение ставки на 0,25–0,5%. Это подтвердило бы намерение регулятора смягчать политику, несмотря на инфляционные риски. Бархота видит главную задачу снижения ставки не в быстром подавлении инфляции, а в создании предпосылок для ослабления рубля. Слишком сильная национальная валюта увеличивает бюджетный дефицит, который власти компенсируют за счет косвенных налогов. В конечном счете это бьет по карману потребителе, приводит слова специалиста «Москва 24».
Эксперт подчеркнул, что для коррекции курса доллара необходима ключевая ставка на уровне 12–14%, тогда к концу года американская валюта может достичь 95 рублей. При этом без снижения ставки ослабление рубля маловероятно. По словам Бархоты, согласно данным ЦМАКП, доля отраслей в тяжелом финансовом положении сегодня превышает показатели 2020–2022 годов, и десять месяцев высоких ставок серьезно ухудшили состояние многих компаний.
