Названа истинная цель возможного смягчения кредитной политики

20 октября 2025, 14:41

Финансист Бархота: ЦБ может уменьшить ключевую ставку на 0,25–0,5%

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Рост налоговой нагрузки на бизнес провоцирует увеличение издержек и цен, что снижает шансы на скорое уменьшение ключевой ставки. Об этом заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.