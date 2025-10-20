Минстрой России и «ДОМ.РФ» рассказали, как построить дом через эскроу-счет

20 октября 2025, 14:31

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

С появлением механизма эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве у россиян появилось больше гарантий безопасности при заключении договоров с подрядчиками. Однако вокруг этой схемы по-прежнему существует немало заблуждений.