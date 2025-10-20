Минстрой России и «ДОМ.РФ» рассказали, как построить дом через эскроу-счет
С появлением механизма эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве у россиян появилось больше гарантий безопасности при заключении договоров с подрядчиками. Однако вокруг этой схемы по-прежнему существует немало заблуждений.
Так, некоторые считают, что подрядчику не обязательно регистрироваться на портале Строим.дом.рф. На деле, в соответствии с Федеральным законом №186-ФЗ все организации, строящие частные дома с использованием эскроу, обязаны публиковать информацию о своей деятельности именно на этом ресурсе.
Ещё одно распространённое мнение о том, что данные о договоре можно загрузить на сайт в любое время. Однако по закону сведения необходимо внести в личный кабинет портала не позднее пяти рабочих дней после заключения договора.
Также ошибочным является утверждение, что зарегистрировать построенный дом может только заказчик. Право собственности вправе оформить и подрядчик, если это предусмотрено условиями договора.
Эксперты напоминают: внимательное соблюдение всех процедур при строительстве с применением эскроу-счетов помогает защитить интересы обеих сторон и делает процесс возведения жилья максимально прозрачным.
Читайте также: