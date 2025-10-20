Россиянам дали совет по сбережениям

20 октября 2025, 14:10

Минфин посоветовал россиянам хранить сбережения в золоте и национальной валюте

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 20 октября на церемонии открытия торгов золотом на Петербургской бирже посоветовал россиянам держать краткосрочные сбережения в рублёвых банковских депозитах, а долгосрочные — в облигациях федерального займа (ОФЗ) и в золоте.