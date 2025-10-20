Россиянам дали совет по сбережениям
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 20 октября на церемонии открытия торгов золотом на Петербургской бирже посоветовал россиянам держать краткосрочные сбережения в рублёвых банковских депозитах, а долгосрочные — в облигациях федерального займа (ОФЗ) и в золоте.
Как пишет РБК, он отметил, что золото, как и ОФЗ, подходит для более длительного хранения — на срок порядка года или нескольких лет (например, до пяти), и не предназначается для частых торгов из‑за традиционно высоких издержек.
Моисеев также выразил сомнение в целесообразности сбережений в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и относительно низких ставок по валютным вкладам. По мнению замминистра, спрос на золото будет расти: центральные банки вновь пополняют свои резервы до среднеисторических уровней, тогда как предложение вряд ли заметно увеличится.
Ранее, 14 октября, генеральный директор и основатель Cresco Capital Андрей Сырчин в интервью «Известиям» также отметил высокий спрос на золото. Он подчеркнул, что металл не приносит дохода и дорого стоит в хранении и добыче, но за последний год его цена выросла почти вдвое, что делает золото привлекательным для государств, ищущих надёжную защиту активов.
Читайте также: