Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России

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В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Об этом заявила эксперт рынка труда Наталья Данина, сообщает РИА Новости.
«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», – рассказала она.
В 2024 году также будут востребованы программисты, аналитики данных, менеджеры ИТ-проектов, специалисты технической поддержки и тестировщики, добивала она. По ее словам, рынок труда в ИТ-секторе несбалансирован. В результате наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и высокая конкуренция среди молодых профессионалов.
Кроме того, в России наметилась новый тренд на рабочие специальности. Аналитик объясняет желание перейти на рабочие специальности тем, что в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров, что ведет к повышению заработной платы.
Ранее российские СМИ сообщали, что работодатели стали чаще искать IT-специалистов со знанием китайского языка: с января по июль 2024 года спрос на таких сотрудников вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Александр Климов