США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT

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США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять некоторые услуги на территории РФ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на объявление американского ведомства.
В документе указано, что под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области IT-технологий, а также услуги информационной поддержки и облачные услуги для ряда категорий ПО. В их число попало программное обеспечение для управления предприятием и для проектирования и производства.
«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации», — сказано в объявлении о введении новых ограничений.Отмечается, что запрет вступит в силу с 12 сентября 2024 года
Ранее в России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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