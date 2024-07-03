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Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры

Опрос: Россияне считают IT самой перспективной отраслью
03 июля 2024, 14:48
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

Опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).
«Также перспективными для роста в должности и уровне дохода россияне считают торговлю (8%), медицину и тяжёлую промышленность (по 7%), финансовую сферу (6%)», — приводит RT результаты исследования.

Тем временем стало известно, что в Москве проведут бесплатное обучение для столичных предпринимателей, посвящённое управлению персоналом.



«Предприниматели узнают, как создать HR-бренд, и познакомятся со стратегиями подбора, развития и мотивации сотрудников. Все обучающие мероприятия бесплатные, на каждое из них требуется предварительная регистрация на портале МБМ. Конференция «Эйчармания» пройдёт 11 июля. Эксперты объяснят, как создать HR-бренд, который понравится молодым специалистам», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение сайта мэра Москвы.

Ранее HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.

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