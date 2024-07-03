Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры

Фото: iStock/g-stockstudio
Опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).
«Также перспективными для роста в должности и уровне дохода россияне считают торговлю (8%), медицину и тяжёлую промышленность (по 7%), финансовую сферу (6%)», — приводит RT результаты исследования.
Тем временем стало известно, что в Москве проведут бесплатное обучение для столичных предпринимателей, посвящённое управлению персоналом.
«Предприниматели узнают, как создать HR-бренд, и познакомятся со стратегиями подбора, развития и мотивации сотрудников. Все обучающие мероприятия бесплатные, на каждое из них требуется предварительная регистрация на портале МБМ. Конференция «Эйчармания» пройдёт 11 июля. Эксперты объяснят, как создать HR-бренд, который понравится молодым специалистам», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение сайта мэра Москвы.
Ранее HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.
Читайте также:
HR-эксперт Белов раскрыл, чего не стоит говорить на собеседовании
Психолог Дугенцова научила концентрироваться на одном деле, не отвлекаясь
Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму
Мелисса Тимофеева