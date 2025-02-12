Цена 1 кв. м в массовых новостройках Москвы выросла на 5% за год

Фото: iStock/goncharovaia
По итогам января 2025 года объем предложения в массовых новостройках Москвы сократился на 8,5% за месяц, а средняя цена 1 кв.м. выросла на 5% за год — до 338 790 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики компании «Метриум». В январе этого года среди новостроек массового сегмента были выставлены 17 тысяч квартир и 1,6 тысяч апартаментов в 98 проектах.
«Аналитики объяснили, что рост средневзвешенной цены в сегменте обусловлен несколькими факторами. Среди них наценка на длительные рассрочки в предлагаемых объектах, притом что стоимость покупки при стопроцентной оплате может быть значительно ниже цены предложения на сайте. К тому же наблюдалось вымывание доступного предложения на рынке при отсутствии стартов новых проектов», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными компании.В то же время управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов рассказал, что по итогам января в Москве подорожали все виды квартир. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что средняя цена квадратного метра во всех новостройках Москвы составила 559,8 тысяч рублей, что на 4,7% выше показателя прошлого месяца.
«Массовые новостройки за январь подорожали на 4,5% (до 338,8 тыс. рублей за кв. м), проекты бизнес-класса — на 2,5% (до 472,7 тыс. рублей за кв. м), премиум-класса — на 2,2% (до 802,1 тыс. рублей за кв. м), элитные проекты выросли в цене на 2,3% (до 2,19 млн рублей за кв. м), ЖК Новой Москвы — на 2,6% (до 256,4 тыс. рублей за кв. м)», — поделился эксперт.Читайте также:
Риелтор объяснил, почему дома в Испании дешевле, чем квартиры в Москве
Банки России снижают ставки по вкладам
Стало известно, почему золото приносило наибольший доход в 2024 году
Данил Пономарев