Названа опасность рассрочки

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Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин перечислил основные минусы рассрочки, к которым отнёс дополнительную финансовую нагрузку, а также риски задолженности.
Также он отметил, что ещё одной опасностью такого вида услуги могут быть дополнительные расходы в виде включённых в стоимость товара процентов и комиссий.
При этом эксперт обратил внимание и на плюсы рассрочки, которые заключаются в возможности купить товар немедленно при неимении в этот может достаточных средств, а также разбивание платежа до комфортного для бюджета уровня.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
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«Современная рассрочка – это в большинстве случаев кредитный продукт, за исключением специальных предложений от продавца. То есть подходить к рассрочке нужно так же, как и к кредиту, — оценивать свои финансовые возможности и удостовериться, что платежи будут вписываться в бюджет», — добавил в беседе с Газета.ру Арзамаскин.
При этом эксперт обратил внимание и на плюсы рассрочки, которые заключаются в возможности купить товар немедленно при неимении в этот может достаточных средств, а также разбивание платежа до комфортного для бюджета уровня.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
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Мелисса Тимофеева