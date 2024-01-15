Финские власти намерены полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступил с предложением полностью запретить гражданам России любые сделки с недвижимостью. В настоящее время глава военного ведомства ищет для этого юридические основания.
Известно, что на прошлой неделе Хяккянен запретил три сделки с недвижимостью, которые пытались осуществить покупатели из государств, не входящих в ЕС. Одна из этих сделок была связана с компанией с российским участием. Как сообщили в оборонном ведомстве, заключение этих сделок могло нанести ущерб защите территориальной целостности и национальной безопасности.
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