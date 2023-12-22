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В России не могут запустить работу на половине автозаводов

«Ъ»: в РФ не вернулась к работе половина автозаводов после введения санкций
22 декабря 2023, 10:41
Фото: iStock/RainerPlendl

Фото: iStock/RainerPlendl

Половина автозаводов на территории России до сих пор простаивает спустя два года после начала спецоперации на Украине и введения санкций в отношении российской автомобильной промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные подсчёты.
До введения ограничительных мер в России работал 21 крупный автомобильный завод. Они занимались выпускном машин различных сегментов. 10 из этих производств контролировались из стран, ныне признанных недружественными, а ещё шесть выпускали модели компаний из этих государств.

Отмечается, что на тот момент не все зарубежные инвесторы окупили свои вложения. Так, например, Mercedes и BMW не успели получить достаточный доход. Введение санкций одномоментно остановило практически все производства, но сборка российских автомобилей со временем восстановилась.


Российские власти в связи с этим собирались передать активы новым инвесторам. Рассматривались компании из Китая, однако с момента введения ограничений ни одна из них не решилась на покупку. Они отдают предпочтение продаже в России автомобилей, собранных на территории Китая.

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Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества
22 декабря 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Fahroni

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции крупнейшего автодилера России «Рольф» переходят во временное управление Росимущества.
Согласно документу, Росимущество будет временно управлять акциями АО «Рольф», принадлежащие кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс». Также под управление ведомства переходят доли компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех», передает «Коммерсант».

Автодилерская компания «Рольф» владеет салонами по продаже автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Основатель компании бывший депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Как считают следователи, Петров вступил в сговор с менеджерами подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж около 4 млрд рублей путём продажи «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Эксперты установили, что реальная сумма сделки не должна была превышать 200 млн рублей.

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Компания из Серпухова представила продукты быстрого приготовления в Египте
21 декабря 2023, 22:42

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из городского округа Серпухов стала участником международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
Предприятие презентовало лапшу быстрого приготовления, пюре «Роллтон», а также халяльную линейку, лапшу BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики.

Как отметили в министерстве, эти продукты вызвали интерес потенциальных партнёров. В рамках выставки представители компании провели десятки встреч с бизнесом Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Одна из главных задач компании – обеспечение потребителей качественными продуктами быстрого приготовления не только в России, но и по всему миру. Поэтому мы активно участвуем в международных выставках. В этому году посетили три крупнейшие отраслевые выставки в Африке и Азии», – рассказала руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен.
Она назвала Африканский континент одним из наиболее интересных для компании регионов.

«Маревен Фуд Сэнтрал» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности. Его продукция поставляется во все регионы России и в девять стран мира. В год компания выпускает около 1,5 млрд единиц продукции.

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#подмосковье
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Вице-премьер Белоусов: Экспорт российской нефти вышел на уровень 2021 года
21 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/Tryaging

Экспорт нефти из России в денежном выражении практически вышел на показатели 2021 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, экспортные поставки сырой нефти на 7% превысили уровень 2021 года и составили около 250 миллионов тонн. Вице-премьер отметил, что этот показатель остаётся на комфортном уровне как для федерального бюджета, так и для компаний-поставщиков. Притом, что поставки нефти и нефтепродуктов в недружественные страны сократились в три раза.

Белоусов также рассказал, что доля несырьевых неэнергетических продуктов в общем объёме российского экспорта теперь составляет 84% по сравнению с 67% в 2021 году. Важную роль в этом сыграло развитие цифровой экосистемы «Одно окно» для экспортёров. Линейка доступных сервисов расширена до тридцати шести. В результате рост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составил более 20% по отношению к 2021 году, заключил первый вице-премьер.

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Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК
Министр: Ангола выйдет из ОПЕК, поскольку ее роль в организации не была значимой
21 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна решила выйти из ОПЕК, так как ее роль в организации «не была значимой». Об этом сообщает Рейтер.
Азеведо подчеркнул, что если бы Анголу заставили сократить добычу нефти, то это противоречило бы целям государства.

Ранее сообщалось, что руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Решение было принято под руководством главы государства Жоау Лоуренсу.

Напомним, Ангола предупреждала о возможности выхода из организации после того, как посчитала новые квоты на добычу предельно низкими. Позиция страны стала одной из причин для переноса министерской встречи ОПЕК в Вене, которая должна была состояться в конце ноября.

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#заседание
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#экономика
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Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него
ANGOP: Ангола выходит из состава ОПЕК
21 декабря 2023, 16:14

Фото: iStock/sezer66

Руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает местное новостное агентство ANGOP со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо.
Отмечается, что решение было принято под руководством главы государства Жоау Лоуренсу.

Напомним, Ангола предупреждала о возможности выхода из организации после того, как посчитала новые квоты на добычу предельно низкими. Позиция страны стала одной из причин для переноса министерской встречи ОПЕК в Вене, которая должна была состояться в конце ноября.

Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов заявил, что снижение добычи ОПЕК спровоцирует дефицит нефти в 2024 году. Речь идет о том, что государства, входящие в ОПЕК , приняли решение уменьшить добычу топлива на 2 млн баррелей в сутки. Договоренность будет действовать до конца этого года.

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В Подмосковье будет запущен новый авиационный кластер за полмиллиарда рублей
21 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Солнечногорске запустят авиационный кластер за полмиллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кластер появится на базе индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит около 500 млн рублей. На новой производственной площадке будет создано не менее 150 рабочих мест. Запустить предприятие компания рассчитывает во II квартале 2024 года. Весь проект будет реализован до конца 2025 года», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, на новом производстве будут производить запасные части, ремонтировать и восстанавливать компонентов для воздушных судов гражданской авиации.Также запустят зону технического обслуживания летательных аппаратов.

Стоит отметить, что на территории компании запустят собственное проектно-конструкторское бюро.

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#подмосковье
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Аналитик Антонов: Резкого ослабления рубля не будет
21 декабря 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/blinow61

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что резкого ослабления рубля в ближайшей перспективе не предвидится.
«Если курс доллара закроется выше 92 рублей, то внимание трейдеров сместится на 93,50 рубля. Уровень баланса сейчас — 90 рублей. Резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдёт форс-мажорных ситуаций. В отсутствие яркого новостного фона ликвидность рынка будет снижаться перед январскими праздниками, что может вызывать на рынке резкие колебания», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Он также добавил, что рубль поддерживает то, что с экспортёров взимутся налои в конце декабря.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 26 октября.

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#доллар
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Фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» пройдет в Китае в канун китайского нового года
21 декабря 2023, 14:38

Фото: istockphoto / Urbanscape

В Китае пройдет масштабный фестиваль-ярмарка «Сделано в Россия» в канун китайского нового года. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Фестиваль пройдет с с 27 января по 4 февраля 2024 года в китайской провинции Ляонин. На нем будут представлены свыше 1000 российских товаров, а также желающие смогут принять участие в насыщенной спортивно-культурной программе.

«На ярмарке можно будет попробовать продукты, которые очень любят в России. Это и сладости, и свежие морепродукты, и разнообразные напитки, и молочная и другая продукция, которая, мы уверены, не только займет достойное место на праздничном новогоднем столе, но и покорит сердца китайских потребителей. Важное достоинство российской продукции — её органическое происхождение и высокое качество», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Кроме этого, помимо ярмарки у китайских потребителей будет возможность купить российскую продукцию на электронных торговых площадках Китая.

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Россиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют
Экономист Потапенко назвал условие для снижения цен на продукты
21 декабря 2023, 14:21

Фото: IStock/Bet_Noire

В 2024 году снижение цен на продукты в России может произойти только в одном случае. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко.
По словам эксперта, россияне смогут увидеть снижение цен осенью следующего года. Однако оно будет относительного начала года, когда все категории товаров стоят дороже.
«Осенью обычно всегда проседает плодоовощная продукция, которая выходит на рынок, но это всегда относительно начала года. То есть это эффект базы. Если смотреть фундаментально от базы 2023 года, то подобного рода развитие событий маловероятно, потому что все издержки растут, рассчитывать на снижение цен не приходится», — отметил Потапенко.
Эксперт подчеркнул, что даже укрепление рубля не отразится на ценах в магазинах.
«Даже если курс укрепляется, наши власти не дают возможности укрепиться ценам. Самый простой пример – это 124 неналоговых платежа. То есть у нас снижение даже одного параметра компенсируется большим количеством действий чиновников. У нас рыночных механизмов даже для опускания цен не так много. Приведу в пример “Чёрную пятницу”: за рубежом вы можете продавать товар ниже себестоимости, а в России у вас это не получится, потому что налоговая тут же напомнит ваше место», — сказал он.
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