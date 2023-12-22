В России не могут запустить работу на половине автозаводов

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Половина автозаводов на территории России до сих пор простаивает спустя два года после начала спецоперации на Украине и введения санкций в отношении российской автомобильной промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные подсчёты.
До введения ограничительных мер в России работал 21 крупный автомобильный завод. Они занимались выпускном машин различных сегментов. 10 из этих производств контролировались из стран, ныне признанных недружественными, а ещё шесть выпускали модели компаний из этих государств.
Отмечается, что на тот момент не все зарубежные инвесторы окупили свои вложения. Так, например, Mercedes и BMW не успели получить достаточный доход. Введение санкций одномоментно остановило практически все производства, но сборка российских автомобилей со временем восстановилась.
Российские власти в связи с этим собирались передать активы новым инвесторам. Рассматривались компании из Китая, однако с момента введения ограничений ни одна из них не решилась на покупку. Они отдают предпочтение продаже в России автомобилей, собранных на территории Китая.
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Отмечается, что на тот момент не все зарубежные инвесторы окупили свои вложения. Так, например, Mercedes и BMW не успели получить достаточный доход. Введение санкций одномоментно остановило практически все производства, но сборка российских автомобилей со временем восстановилась.
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Анастасия Чинкова