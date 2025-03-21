Россия вдвое увеличила экспорт водки в 2025 году

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За январь и февраль этого года экспорт водки из России увеличился вдвое, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении», — пишут в telegram—канале федерального центра.
В общей сложности Россия экспортировала свыше 3,5 тысяч тонн водки. В списке лидеров импортеров оказались Казахстан, Китай и Грузия. В первую страну поставляется 30% от числа общей продукции, в Поднебесную 22%, а в Грузию 11%.
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Иван Мусатов