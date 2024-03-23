Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта

Фото: iStock/Elena Chelysheva
Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян заявил в беседе с РИА Новости, что приблизительная сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей.
По словам Манасяна, стоимость ущерба за квадратный метр равна 250-300 тысяч рублей. Отметим, что площадь концертного зала составляла 38 тысяч квадратных метров.
Эксперт отметил, что «Крокус» был одной из лучших концертных площадок. На его восстановление, по мнению специалиста, уйдет примерно 10 месяцев.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
Читайте также:
СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
Эксперт отметил, что «Крокус» был одной из лучших концертных площадок. На его восстановление, по мнению специалиста, уйдет примерно 10 месяцев.
Читайте также:
СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
Екатерина Коршунова