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Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта

Сумма ущерба «Крокусу» из-за теракта может превысить 11 миллиардов рублей
23 марта 2024, 19:02
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян заявил в беседе с РИА Новости, что приблизительная сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей.
По словам Манасяна, стоимость ущерба за квадратный метр равна 250-300 тысяч рублей. Отметим, что площадь концертного зала составляла 38 тысяч квадратных метров.

Эксперт отметил, что «Крокус» был одной из лучших концертных площадок. На его восстановление, по мнению специалиста, уйдет примерно 10 месяцев.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#ущерб
#теракт
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«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»
23 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/alexialex

Банк «Русский стандарт» спишет кредиты погибшим и урегулирует задолженности пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что подобные меры пообещали выполнить в ВТБ, «Альфа-банке», «Совкомбанке», «Хоум банке», «Газпромбанке» и «Тинькофф». При этом Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#подмосковье
#губернатор
#дети
#пострадавшие
#банк
#кредит
#крокус сити холл
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Глава АРБ Тосунян заявил о вреде высокого процента на кредиты для экономики
22 марта 2024, 21:24

Фото: istockphoto.com/champpixs

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что высокий процент по ипотеке и потребительским кредитам наносят вред всей экономики страны.
«Банки стараются активизировать свою работу и выдачу кредитов. Кредитные карты — это одна из форм выдачи потребкредитов. При этом последние пять лет доля потребительского сегмента сокращалась. И это должно было показать и регуляторам, и другим финансовым властям, что это мешает развитию экономики и развитию банковской системы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.

Он уточнил, что сейчас есть условия для новых накопительных инструментов для ипотеки и повышения объёмов потребительского кредитования.

Ранее юрист Дарья Коровина рекомендовала для более скорого погашения ипотеки отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи.

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#банки
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#кредитные каникулы
#экономика
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Петербург планирует особый проект для китайских инвесторов
Петербург рассматривает опыт белорусско-китайского парка «Великий камень»
22 марта 2024, 20:27

Фото: istockphoto.com/Alleksander

В Санкт-Петербурге хотят рассмотреть опыт создания Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» и реализовать подобный проект с привлечением китайских инвесторов.
Так, китайские инвесторы могут прийти в особую экономическую зону «Санкт-Петербург».

«Китайцы смотрят на Петербург и Ленобласть уже много лет. Возможно, сейчас наступил момент начинать. Губернатор Александр Беглов говорит, то Петербург – не только центр туризма и культурная столица, но и столица промышленности. Здесь проводятся международные форумы, кадры в городе есть. Если начать, то можно и «Великий камень» со временем обогнать», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.

Ранее зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что более 27 млрд рублей инвестиций в Подмосковье приходится на долю проектов компаний с участием китайского капитала.

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#инвесторы
#петербург
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#россия
#экономика
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Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
РБК: Autodesk запретила российским компаниям с 20 марта использовать свой софт
22 марта 2024, 19:48

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

Американская компания по разработке программного обеспечения Autodesk запретила российским фирмам пользоваться ее продуктами, сообщает РБК со ссылкой на письмо от компании.
«Вы (клиенты Autodesk) не должны разрешать ни одной из своих российских дочерних компаний или третьим лицам, базирующимся в России или являющимся российскими юридическими лицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в официальной рассылке.
Это решение компания объяснила ограничениями, налагаемыми 12-м пакетом санкций Европейского союза против России.

Autodesk, Inc. — один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для различных отраслей, таких как промышленное и гражданское строительство, машиностроение, а также рынок информационных технологий и развлечений.

Компания была основана в 1982 году. В марте 2022 года Autodesk временно приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до настоящего момента не запрещала использование своих продуктов.

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#минцифры
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Самыми активными работодателями в ОЭЗ Подмосковья стали высокотехнологичные компании
22 марта 2024, 19:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работодателями среди резидентов ОЭЗ, которые предложили жителям Подмосковья наибольшее число вакансий, стали высокотехнологичные предприятия. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В прошлом году порядка 60% рабочих мест было создано на предприятиях по проектированию сложных и технических систем – всего более 1,1 тыс. В сфере био- и медицинских технологий создано свыше 260 рабочих мест, в пищевой промышленности – порядка 200, а в IT-секторе и у производителей товаров народного потребления – около 100», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в Московской области работают пять особых экономических зон, в которых заняты свыше 200 компаний-резидентов. Всего они создали более 10 тыс. рабочих мест.

В Мининвесте напомнили, что особые экономические зоны представляет собой территорию с льготным режимом ведения предпринимательской деятельности. Там также может быть применена процедура свободной таможенной зоны.

Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми преференциями – льготной ставкой налога на прибыль, временным освобождением от земельного и транспортного налогов, налога на имущество и многим другим.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз
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#трудоустройство
#московская область
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Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева
22 марта 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России наблюдается перегрев экономики, однако его пик уже пройден.
«Перегрев или превышение спроса над возможностями наращивания предложений, это величины количественно неизменяемые, но один из показателей уровня перегрева это инфляция. Мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. В этом смысле можно говорить, что пик перегрева пройден», — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос корреспондента Газета.ру.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно. При этом, по её словам, отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.

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#работа
#лицензии
#цб
#экономика
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Пекари из Рузы воссоздали старинный рецепт постных пряников
22 марта 2024, 18:27

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина

Семья пекарей из Рузского городского округа, который славится ароматными пряниками, воссоздали старинный русский рецепт. Вкусные сувениры выпускают в пекарне ButterBROT Ярослав и Маруся Васьковские.
«Рецепт мы нашли в Русском историческом музее. Долго не могли подобрать технологию, не понимали, что делать с ингредиентами. В итоге нашли бабушку, которая знает тонкости приготовления», – рассказал Ярослав.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина

Создание пряника – трудоёмкий процесс, который занимает много времени. Старания пекарей были вознаграждены после изготовления первой партии пряников – их раскупили всего за день.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина

Пряники из рузской пекарни сладкоежки могут употреблять даже в Великий Пост.
«Они на сто процентов постные – в составе только ржаная мука, гречишный мёд и специи. Прослойка – из изюма и чернослива, что делает пряники не только вкусными, но и полезными», – отметила Маруся.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина

Часто пряники покупают в качестве сувенира. В коллекции пекарей – Руза, Истра, Волоколамск, Москва и Московская область. Лакомства могут храниться до полугода.

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#экономика
#инвестиции
#продукты
#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#рузский городской округ
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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
22 марта 2024, 18:08

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщают в Центробанке.
По результатам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно, если регулятор увидит устойчивое уменьшение уровня инфляции.

Так в феврале рост потребительских цен на товары и услуги в РФ вырос с 7,4% до 7,7%, но с поправкой на сезонный фактор уже начал снижаться, отметили в ЦБ.

С июля 2023 года Центробанк повышал ключевую ставку с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала ставку подняли на 1%, в августе из-за падения курса рубля на 3,5%. Осенью ставка была увеличена на три процентных пункта, а в декабре — еще на один.

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Участников Недели банковского сектора научили управлять личными финансами
22 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Сбера

Эксперты Среднерусского банка Сбербанка приняли участие в Неделе банковского сектора, организованной Министерством экономики и финансов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Тематическая неделя проходит на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Фестиваля финансовой культуры и грамотности. Эксперты выступили с лекциями и рассказали об осознанном подходе к личным финансам и кибербезопасности.
«Сбер регулярно проводит обучающие мероприятия по финансовой грамотности и кибербезопасности для школьников, студентов и людей старшего поколения. В прошлом году в Подмосковье и девяти ближайших регионах прошло более 8,8 тыс. мероприятий. Цель этой работы – обучение людей управлению личными финансами», – сказал вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Фото: пресс-служба Сбера
Эксперты поделились с посетителями основами финансового планирования и методами управления капиталом по четырём главным направлениям. Первое – это финансовый резерв. Он должен защитить человека в случае непредвиденных трат или изменений в жизни. Самый распространённый инструмент обеспечения финансового резерва – это вклады.

Фото: пресс-служба Сбера

Второе направление – финансовая защита, которая позволит уберечь человека и его сбережения от крупных трат, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом. Создать её помогут программы страхования Сбера, а Пенсионный план даст возможность сохранить привычный уровень жизни на пенсии.

Приумножение капитала – то есть приобретение активов, от которых ожидается получение дохода, превышающего затраты на него, – позволит накопить средства на будущие финансовые цели.

Фото: пресс-служба Сбера

На лекциях по кибербезопасности слушателям рассказали о работе Сбера по защите клиентов, сотрудников и офисов банка. Это защита включает развитие системы охранной сигнализации, фрод-мониторинг, взаимодействие с органами правопорядка.
«Цель Фестиваля финансовой культуры и грамотности – помочь перейти от простого набора знаний к устоявшимся ценностям и навыкам поведения. Важно не только знать, но и правильно действовать. Сегодня банки – неотъемлемая часть жизни каждого человека и общества в целом. Обучение грамотному распоряжению финансами уже не может быть желанием, а становиться необходимостью и социальной ответственностью каждого участника финансового рынка. Чем подкованнее потребитель, тем меньше он несёт рисков», – отметил замминистра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров.
Для школьников и студентов на фестивале провели онлайн-квест «Кибербезопасный город», который позволил закрепить полученные знания.
Фото: пресс-служба Сбера

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