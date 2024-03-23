СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста

Фото: сайт Кремля
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что герой проявил особое мужество в своих действиях. Мужчина помог множеству людей покинуть концертный зал, в котором происходило нападение.
Ранее сообщалось, что мужчина смог в одиночку обезвредить террориста. Герой оттолкнул свою супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Ранее сообщалось, что мужчина смог в одиночку обезвредить террориста. Герой оттолкнул свою супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.
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Екатерина Коршунова