Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Мужчина, которому удалось обезвредить террориста, рассказал о том, как ему удалось это сделать. Об этом сообщает «Россия 24».
По словам мужчины, у него было лишь несколько секунд на размышления. Зритель поделился, что в тот момент, когда он увидел ужас в глазах своей жены, то почувствовал, что должен что-то предпринять.
Сообщается, что когда террорист приблизился к семейной паре, он стал перезаряжать оружие. Герой толкнул супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.
Отмечается, что мужчина пожелал сохранить анонимность. Его поступок спас десятки жизней.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Сообщается, что когда террорист приблизился к семейной паре, он стал перезаряжать оружие. Герой толкнул супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Екатерина Коршунова