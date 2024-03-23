Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»

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Девушку–колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». Она пришла на концерт вместе с мамой и сидела прямо возле сцены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что на концерт группы «Пикник» 38-летняя Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже.
Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. В настоящее время девушку ищут родные, которые не могут найти её фамилию в списках.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. В настоящее время девушку ищут родные, которые не могут найти её фамилию в списках.
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Екатерина Коршунова