Названы главные мировые экспортёры обуви

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Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade и национальную статистику.
Отмечается, что совокупный объём экспорта этих стран составил более половины мирового рынка обуви.
Общий объём экспорта обуви в мире в 2023 году составил свыше 154 миллиардов долларов. На первом месте по количеству проданной обуви находится Китай, который получил с продаж 53 миллиарда долларов. Следом идёт Вьетнам с объёмом поставок на 20 миллиардов долларов. А замыкает тройку лидеров Италия с порядка 15 миллиардами долларов.
Пятёрку замкнули Германия и Индонезия с объёмом импорта в более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.
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Общий объём экспорта обуви в мире в 2023 году составил свыше 154 миллиардов долларов. На первом месте по количеству проданной обуви находится Китай, который получил с продаж 53 миллиарда долларов. Следом идёт Вьетнам с объёмом поставок на 20 миллиардов долларов. А замыкает тройку лидеров Италия с порядка 15 миллиардами долларов.
Пятёрку замкнули Германия и Индонезия с объёмом импорта в более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.
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Анастасия Чинкова