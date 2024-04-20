Названы главные покупатели российского урана

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США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% – до 702 тонн. А поставки Китая сократились на 32% – до 457 тонн.
По данным агентства, в прошлом году Россия импортировала порядка 1860 тонн обогащённого урана. А в 2022 году – 1874 тонны.
Третье место в рейтинге импортёров заняла Южная Корея, которая закупила 243 тонны урана. Этот показатель превысил данные за 2022 год в 1,8 раза.
В пятёрку лидеров также вошли Франция и Казахстан. Первая страна сократила покупки на 29% – до 223 тонн. А вторая, наоборот, нарастила их в пять раз – до 168 тонн.
Следом за ними идут Германия, Бразилия и Нидерланды.
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Анастасия Чинкова