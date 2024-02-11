FT: США ожидают, что импорт обогащённого урана из России запретят в 2024 году

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США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в текущем году. Об этом сообщает Financial Times.
Отметим, что в декабре 2023 года Палата представителей проголосовала за введение данной меры. Согласно информации источника, исполнительный директор единого европейского концерна URENCO Борис Шухт сообщил, что у концерна хватит мощности для замены российских поставок.
По данным американских экспертов, возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может серьезно повлиять на планы Вашингтона по созданию собственных перспективных реакторов. По итогам прошедшего года США приобрели у РФ уран на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало максимумом за все время.
Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.
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По данным американских экспертов, возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может серьезно повлиять на планы Вашингтона по созданию собственных перспективных реакторов. По итогам прошедшего года США приобрели у РФ уран на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало максимумом за все время.
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Екатерина Коршунова