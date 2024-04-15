Названы глобальные проблемы американского кораблестроения

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Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation, пишет РИА Новости.
Так, головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту лишь в 2029 году. Среди причин задержки —
недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.
По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.
Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.
Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.
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недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.
По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.
Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.
Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.
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Алёна Самарева