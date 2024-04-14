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В интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт будет разрешен так, как этого хочет Россия.
По словам Риттера, конфликт закончится тогда, когда этого захочет Россия.
Риттер считает, что Украина может капитулировать сейчас и таким образом сохранить жизни людей и защитить инфраструктуру. Для Украины не существует плана «Б», потому что НАТО никогда не отправит войска, сказал он.
По словам бывшего сотрудника американской разведки, союзникам потребуются месяцы, чтобы мобилизовать бригаду, но в течение недели она будет полностью уничтожена. Риттер считает, что Украина «умрет жалкой смертью благодаря Западу».
Ранее Риттер заявил, что Россия в любой момент может уничтожить войска стран НАТО.
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«Она единственная обладает голосом, который имеет значение», – сказал он.
Риттер считает, что Украина может капитулировать сейчас и таким образом сохранить жизни людей и защитить инфраструктуру. Для Украины не существует плана «Б», потому что НАТО никогда не отправит войска, сказал он.
По словам бывшего сотрудника американской разведки, союзникам потребуются месяцы, чтобы мобилизовать бригаду, но в течение недели она будет полностью уничтожена. Риттер считает, что Украина «умрет жалкой смертью благодаря Западу».
Ранее Риттер заявил, что Россия в любой момент может уничтожить войска стран НАТО.
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Александр Климов