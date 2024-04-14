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В США раскрыли условие завершения украинского конфликта

Риттер: Конфликт на Украине завершится по желанию России
14 апреля 2024, 23:29
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт будет разрешен так, как этого хочет Россия.
По словам Риттера, конфликт закончится тогда, когда этого захочет Россия.

«Она единственная обладает голосом, который имеет значение», – сказал он.



Риттер считает, что Украина может капитулировать сейчас и таким образом сохранить жизни людей и защитить инфраструктуру. Для Украины не существует плана «Б», потому что НАТО никогда не отправит войска, сказал он.

По словам бывшего сотрудника американской разведки, союзникам потребуются месяцы, чтобы мобилизовать бригаду, но в течение недели она будет полностью уничтожена. Риттер считает, что Украина «умрет жалкой смертью благодаря Западу».

Ранее Риттер заявил, что Россия в любой момент может уничтожить войска стран НАТО.

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Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта – Гутерриш
15 апреля 2024, 00:07

Фото: iStock/Viktor Sidorov

В настоящее время Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Настало время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совета Безопасности после иранской атаки на Израиль, сообщает РИА Новости.
«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», – отметил он.

Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

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США призвали к осуждению атаки Ирана на Израиль
Зампостпреда США Вуд: Все члены СБ ООН должны осудить иранскую атаку на Израиль
14 апреля 2024, 23:54

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд призвал Совет Безопасности ООН осудить нападение Ирана на Израиль, передает РИА Новости.
«Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля», – отметил дипломат.

Вуд считает, что иранская атака заслуживает ответа. По его словам, США хотят деэскалации.

«Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает», – сказал он.

Ранее Турция призвала Иран и Израиль избежать большой войны. Министерство иностранных дел заявило, что продолжит усилия по предотвращению глобального конфликта.

В ночь на 14 апреля иранские войска запустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на нападение на его консульство в Дамаске 1 апреля.

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Климкин: Россия обстрелами энергосистемы Украины делает ее ненужной для ЕС
14 апреля 2024, 23:48

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Россия превращает Украину в «чемодан без ручки» для Европы, обстреливая ее энергетическую инфраструктуру. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук бывший министр иностранных дел Павел Климкин жестко высказался о будущем Украины, сообщает РИА Новости.
«Это сейчас реально – завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», – заявил Климкин о будущем страны.

По его словам, Москва придерживается стратегии открытия переговоров с Киевом и превращения Украины в государство, в котором Европейский союз больше не нуждается.

«Это очень четкая логика – переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», – заключил Климкин.

11 апреля российские войска начали масштабную атаку на энергетические системы Украины. Министерство обороны РФ заявило, что это был ответ на попытки ВСУ атаковать российские объекты нефтегазовой и энергетической отрасли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака России на энергосистему Украины окажет существенное влияние на ход конфликта.

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ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в Сирии
14 апреля 2024, 22:53

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Воздушно-космические силы России уничтожили базу боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.
Об этом 14 апреля заявил вице-руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов на брифинге, передает РИА Новости.

Отмечается, что эти боевики ранее вышли из зоны Эт-Танф.

Попов добавил, что за последние сутки беспилотные летательные аппараты коалиции США нарушили воздушное пространство Сирийской автономной республики пять раз, что противоречит протоколам деконфликтации, установленным 9 декабря 2019 года.

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Захарова высмеяла новый закон в Германии
Захарова прокомментировал закон ФРГ о возможности менять пол раз в год
14 апреля 2024, 21:23

Фото: Совет Федерации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новый закон в Германии, разрешающий смену пола раз в год.
Нижняя палата парламента Германии приняла этот закон в пятницу. Захарова отметила, что с легализацией наркотиков в Германии прошло всего несколько недель, а уже появился новый закон.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что особое внимание следует уделить тому, что подросткам в возрасте 14 лет не требуется согласие родителей для смены пола.

Захарова также задала риторический вопрос о том, почему разрешена лишь одна смена пола в год и поделилась своими размышлениями о свободе выбора гендерной идентичности.

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МИД Израиля назвал Иран главной угрозой стабильности региона и мировому порядку
14 апреля 2024, 20:58

Фото: iStock/ivanmollov

Иран — ключевая угрозой как для региональной стабильности, так и для мирового порядка, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля.
В связи с этим в ведомстве считают, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. События последних лет лишь подтверждают эту позицию: Иран, согласно заявлению, стоит за множеством террористических актов в регионе.

Особое внимание Министерство иностранных дел Израиля обращает на необходимость признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитных подразделений Вооруженных сил) террористической организацией.

Кроме того, в заявлении подчеркивается важность наложения на Иран санкций, которые были бы значительно более суровыми и эффективными.

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#удар
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Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
Press TV: Израиль не перехватил ни одну из семи гиперзвуковых ракет Ирана
14 апреля 2024, 20:33

Фото: istockphoto/allanswart

Иран выпустил гиперзвуковые ракеты в сторону Израиля в ходе ночной атаки. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем официальном Telegram-канале 14 апреля.
По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, достигли авиабазы Неватим.

Телеканал подчеркнул, что ни одну из ракет Израиль не сумел перехватить.

Комментируя удар, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что атака на Израиль была ответом на агрессию, который является «сдерживающим и вызывающим сожаление».

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#удар
#атака
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Президент Израиля назвал удары Ирана объявлением войны
14 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/Sckrepka

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.
Минувшей ночью Иран нанес самый массированный удар по территории Израиля за всю историю. Президент еврейского государства заявил, что Иран вел обстрелы государства БПЛА и ракетами, что свидетельствует об объявлении войны.
«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог.

Он также призвал международное сообщество сплотиться в противостоянии Тегерану и его «дестабилизирующей политике».

Прежде Иран сообщил, что нанес удар по Израилю в ответ на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#иран
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Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций
14 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/phaisarn2517

Сербия, долгое время зависевшая от российского авиастроения, готовится к приобретению у Франции дюжины истребителей Rafale за €3 млрд, что станет крупнейшей военной сделкой для республики и символом ее приверженности Западу, пишет Financial Times (FT).
Сделка, согласно источнику в сербском Минобороны, уже согласована на более чем 90%, остается лишь уладить финансовые детали. Операция диверсификации военных закупок Сербии ускорилась из-за начала военной операции Россией.

Собеседник отметил, что проблемы с техническим обслуживанием советского оборудования и геополитические обстоятельства делают покупку у России невозможной. Также он подчеркнул, что Франция ранее не проявляла интереса к этому региону, но сейчас ситуация изменилась. Помимо истребителей Rafale, Сербия рассматривает возможность приобретения французских радарных и ракетных систем, а также заказала транспортные самолеты Airbus.

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