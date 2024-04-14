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Удары ВСУ по атомной электростанции (АЭС) приведут к тому, что Украина перестанет существовать. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия атакует АЭС, чтобы втянуть в конфликт НАТО и не дать победить России. Также ВСУ таким образом демонстрируют вероятность надвигающейся катастрофы.
Бывший разведчик уверен, что подобные действия приведут к тому, что Украина перестанет существовать как государство.
Риттер также задался вопросом о том, как можно оправдать существование правительства, которое сознательно создает разрушительные условия, которые угрожают всему миру.
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Бывший разведчик уверен, что подобные действия приведут к тому, что Украина перестанет существовать как государство.
Риттер также задался вопросом о том, как можно оправдать существование правительства, которое сознательно создает разрушительные условия, которые угрожают всему миру.
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Анастасия Хохлова