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В США предрекли исчезновение Украины как государства после удара по АЭС

Риттер: удары ВСУ по АЭС гарантируют исчезновение Украины как государства
14 апреля 2024, 19:19
Фото: iStock/Yauhen Akulich

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Удары ВСУ по атомной электростанции (АЭС) приведут к тому, что Украина перестанет существовать. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия атакует АЭС, чтобы втянуть в конфликт НАТО и не дать победить России. Также ВСУ таким образом демонстрируют вероятность надвигающейся катастрофы.

Бывший разведчик уверен, что подобные действия приведут к тому, что Украина перестанет существовать как государство.



Риттер также задался вопросом о том, как можно оправдать существование правительства, которое сознательно создает разрушительные условия, которые угрожают всему миру.

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#заэс
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Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций
14 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/phaisarn2517

Сербия, долгое время зависевшая от российского авиастроения, готовится к приобретению у Франции дюжины истребителей Rafale за €3 млрд, что станет крупнейшей военной сделкой для республики и символом ее приверженности Западу, пишет Financial Times (FT).
Сделка, согласно источнику в сербском Минобороны, уже согласована на более чем 90%, остается лишь уладить финансовые детали. Операция диверсификации военных закупок Сербии ускорилась из-за начала военной операции Россией.

Собеседник отметил, что проблемы с техническим обслуживанием советского оборудования и геополитические обстоятельства делают покупку у России невозможной. Также он подчеркнул, что Франция ранее не проявляла интереса к этому региону, но сейчас ситуация изменилась. Помимо истребителей Rafale, Сербия рассматривает возможность приобретения французских радарных и ракетных систем, а также заказала транспортные самолеты Airbus.

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Страны Евросоюза отказываются передавать Киеву системы ПВО Patriot
14 апреля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Киев настойчиво пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооружённых сил Украины имеющиеся у них ракетные комплексы Patriot. Однако европейские страны отказывают в этом.
Об этом сообщает британское издание The Financial Times. По словам источника, знакомого с ситуацией, Украине нужно всего семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако в ходе переговоров возникли сложности. Киев тщетно пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать ВСУ ракетные системы.

В прошлом году Германия передала Украине два таких ЗРК со складов бундесвера. Однако на днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО Patriot для передачи Киеву в Германии исчерпаны. Об отсутствии возможности передать американские ЗРК Украине заявил также президент Польши Анджей Дуда.

Логику таких действий пояснил недавно президент Финляндии Александер Стубб. Он сказал, что решение о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для их передачи Киеву остаются за военным командованием отдельных стран Евросоюза. Эти решения должны оставаться строго конфиденциальными, добавил он.

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#ракета
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Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза
Путин на неделе проведет совещания с членами правительства и Совбеза
14 апреля 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ, сообщает телеканал «Россия 1».
В эфире телеканала говорится, что президент обсудит с кабмином рабочие вопросы, которые будут посвящены работе с регионами. Также глава государства проведет заседание с членами правительства и Советом безопасности.

Прежде сообщалось, что Владимир Путин оценил вероятность проведения мирных переговоров по Украине. Он заявил, что Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта, которые не имеют ничего общего с действительностью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Совбез: Хакерские атаки на критические структуры России организует Запад
14 апреля 2024, 18:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Западные спецслужбы организуют хакерские атаки на критические объекты и структуры России, в том числе с разведывательной целью. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
По его мнению, на Западе активно используются возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры, передаёт «Российская газета». Власти США, Великобритании и их сателлитов поддерживают деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в тех случаях, когда она способна нанести вред экономике и безопасности нашей страны, подчеркнул Нургалиев.

Россия добивается неукоснительного соблюдения в информационном пространстве основополагающих принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. По словам заместителя секретаря организации, члены научного совета при Совбезе РФ отметили важность принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

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Иранские дроны и крылатые ракеты не смогли достичь территории Израиля
14 апреля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/magann

Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь целей на территории Израиля. Основной ущерб был нанесён несколькими баллистическими ракетами, которые сумели преодолеть эшелонированную израильскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщил израильский телеканал N12. По его данным, в массированной воздушной атаке Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение Вооружённых сил Ирана, задействовал свыше 300 беспилотников, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет. В отражении атаки, кроме войск ЦАХАЛ, также принимали военные США, Великобритании и Иордании.

Обозреватели телеканала утверждают, что ни одна крылатая ракета или беспилотник не достигли территории страны. Отмечается, что это удалось только десяти баллистическим ракетам, которые незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части Израиля. В клинике города Беер-Шева сообщили, что к ним после воздушного удара поступили 11 человек, в том числе восемь — с лёгкими осколочными ранениями.

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В Европе рассказали о призыве Зеленского к войне НАТО и БРИКС
Филиппо: Владимир Зеленский призвал к мировой войне НАТО против БРИКС
14 апреля 2024, 17:20

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС, об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
По его мнению, украинский лидер использует события на Ближнем Востоке, призывая к единому глобальному ответу Ирану и России. Таким образом Зеленский призывает НАТО к противостоянию с БРИКС.

Политик отметил, что такую позицию также разделяют хозяева Зеленского, добавив при этом, что подобный исход событий допускать нельзя.

Напомним, прежде президент Украины обратился к союзникам и мировой общественности с призывами дать единый ответ на действия России и Ирана.

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#зеленский
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Сенатор Пушков рассказал, как Германия решила «ударить» по России
14 апреля 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во время своего визита в Пекин канцлер Германии Олаф Шольц попытается отдалить Китай от России. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале сенатор написал, что Шольц наверняка не упустит возможность попытаться отдалить КНР от России. По мнению Пушкова, эта попытка закончится так же, как и предыдущие, предпринятые президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и министром финансов США Джанет Йеллен.

Политик отметил, что западные страны изначально агрессивно настроены по отношению к Китаю, так что никакие переговоры не способны на это повлиять. Вашингтон ранее открыто объявил КНР своим «главным соперником и стратегическим конкурентом». Учитывая это, китайская сторона вряд ли захочет поддаваться западному влиянию, так как это пойдёт вразрез с национальными стратегическими интересами Пекина, заключил российский сенатор.

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«На грани большой войны»: самый массированный удар по Израилю и чем Иран пригрозил США
Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю, что известно, причины
14 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Zeferli

Минувшей ночью армия Ирана нанесла самый массированный удар по Израилю, выпустив более 180 БПЛА и почти 150 ракет. О причинах эскалации конфликта, реакции мирового сообщества и о том, чем Иран пригрозил США, расскажет редакция «Радио 1».

Иран осуществил самую крупную атаку на Израиль


Представители израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран и его союзники в Ираке, Ливане и Сирии запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля» по территории еврейского государства в ночь на 14 апреля.

Большая часть баллистических ракет была сбита, также израильская ПВО перехватила 170 беспилотников и 30 крылатых ракет.

Израилю активно помогали силы США и Великобритании, которые сбивали и перехватывали БПЛА и крылатые ракеты, сообщил CNN. По предварительным данным, ущерб на территории Израиля был «относительно ограниченным», учитывая масштабы атаки Ирана.


Иран об атаке на Израиль в ночь на 14 апреля


Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля была выполнена. При этом он отметил, что военные силы страны будут находиться в состоянии готовности, а в случае необходимости будут задействованы. Кроме того, Тегеран пригрозил Израилю более суровым ответом, если страна еще раз допустит ошибку.

Багери также рассказал, что целью операции были центр разведки Израиля на границе Израиля и Сирии, который координировал атаку на иранское консульство в Дамаске, а также израильская авиабаза «Неватим», расположенная на юге страны.

Как Израиль отреагировал на атаку Ирана


Израильская сторона признала, что нанесенный ночью удар стал крупнейшим в истории. Сирены в Израиле прозвучали более 700 раз. Крупные города в Израиле никак не пострадали. В ЦАХАЛ заявили, что в результате иранской атаки одна из армейских баз в Негеве получила «минимальный ущерб».

В Израиле ответили на заявления иранской стороны о том, что военная операция завершена. ЦАХАЛ заявил, что ничего не закончилось, и ответный удар Израиля будет «жестким и четким». По данным американских СМИ, ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану «в ближайшие 48 часов».


Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Иран пригрозил США


Иран через Швейцарию уведомил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Кроме того, Тегеран пригрозил Иордании: если арабское королевство предпримет какие-то действия, то также может стать следующей целью.


Почему Иран нанес удар по Израилю


Массированная атака Израиля стала ответом на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске, заявили власти Тегерана. Тогда погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), в том числе бригадный генерал сил «Кудс» Мухаммед Реза Захеди.

При этом МИД Ирана заявил, что ответные действия по Израилю нанесены не будут, если Совбез ООН осудит удар ЦАХАЛа, однако этого сделано не было.


Что говорят в США об атаке Ирана


Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили израильские СМИ, Байден осудил атаку Ирана и его союзников из Йемена, Сирии и Ирака. 14 апреля Байден намерен собрать лидеров G7 для координации «объединенного дипломатического ответа» на беспрецедентную атаку Ирана.

При этом в Вашингтоне опасаются, что ответ Израиля на эту атаку приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил источник телеканала NBC. По данным CNN, Байден дал понять Нетаньяху, что Америка не будет участвовать в ответной атаке на Иран.

Россия призвала Иран и Израиль к сдержанности


МИД России выразил «крайнюю озабоченность» опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Ведомство призвало стороны к сдержанности и указало на необходимость урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.

Также ведомство попросило россиян, находящихся в Израиле и соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями от МИДа.


Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

Жириновский предсказал большую войну на Ближнем Востоке


На фоне массированной атаки Ирана по территории Израиля, пользователи интернета и мировые политики вновь вспоминают давнее высказывание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Его заявления о событиях на Ближнем Востоке оказались пророческими. Жириновский говорил, что в 2024 году на Ближнем Востоке «развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», также он не исключал применение ядерного оружия Израилем в ответ на атаки.

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Захарова ответила на призыв посла Израиля Гальперин осудить «иранскую агрессию»
14 апреля 2024, 15:21

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ожидает от Москвы осуждения «беспрецедентной иранской атаки». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что не помнит ни одного случая, чтобы Израиль осудил удары Украины по России.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Однако спикер МИД в своём телеграм-канале попросила израильского посла напомнить ей хотя бы один случай осуждения правительством еврейского государства украинских атак на мирные города и объекты на территории России, выразив уверенность, что этого не удастся сделать, поскольку таких случаев просто не было.

Вместо этого Израиль постоянно выступает с заявлениями в поддержку Зеленского и других представителей киевского террористического режима и оправдывают их действия, в результате которых гибнут мирные российские граждане и разрушается инфраструктура.

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