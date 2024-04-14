США призвали к осуждению атаки Ирана на Израиль

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Заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд призвал Совет Безопасности ООН осудить нападение Ирана на Израиль, передает РИА Новости.
«Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля», – отметил дипломат.
Вуд считает, что иранская атака заслуживает ответа. По его словам, США хотят деэскалации.
«Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает», – сказал он.
Ранее Турция призвала Иран и Израиль избежать большой войны. Министерство иностранных дел заявило, что продолжит усилия по предотвращению глобального конфликта.
В ночь на 14 апреля иранские войска запустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на нападение на его консульство в Дамаске 1 апреля.
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Александр Климов