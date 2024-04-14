США призвали к осуждению атаки Ирана на Израиль

В настоящее время Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Настало время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совета Безопасности после иранской атаки на Израиль, сообщает РИА Новости.