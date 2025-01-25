Студенты предпочитают арендовать квартиры в новостройках несмотря на траты

Фото: iStock/yavorskiy
Студенты поколения Z предпочитают арендовать квартиры на время учебы в новостройках несмотря на завышенные траты. Об этом сообщает сервис Яндекс Аренда. При этом отмечается, что аренда жилья в новых ЖК часто превышает по стоимости старый жилой фонд в полтора или даже два раза.
«Современные проекты для аренды готовы рассмотреть больше половины опрошенных. Только 11% представителей поколения Z отмечают, что хотели арендовать жилье в «брежневке». Каждый десятый мог бы рассмотреть «хрущевку», менее 10% респондентов-зумеров — «сталинку», — поделились аналитики сервиса в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем эксперты «Работы.ру» и «Подработки» составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий для студентов. Как сообщает RT, ознакомившийся с результатами исследования, первое место в Санкт-Петербурге заняла позиция курьера с зарплатой до 216 тысяч рублей, в Москве — специалист онлайн-поддержки с доходом до 120 тысяч рубле, в Казани — менеджер по продажам с зарплатой до 100 тысяч рублей, а в Воронеже — преподаватель русского как иностранного с окладом до 63 тысяч.
Читайте также:
Telegram захватывает рынок труда в России
Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора
Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке
Данил Пономарев