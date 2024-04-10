Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку

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В Белгородской области задержали заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Веронику Новикову. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, чиновницу подозревают в получении крупной взятки. По данным Shot, 10 апреля женщине должны избрать меру пресечения. Других подробностей не приводится.
Ранее за крупную взятку Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. При этом на сайте подмосковного министерства здравоохранения карточку Захарова уже удалили.
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