Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Изменения в бюджете Наро-Фоминского городского округа, предусматривающие выделение дополнительных средств на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения, одобрил местный Совет депутатов в ходе 33-го заседания, состоявшегося 23 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Объекты для реконструкции и ремонта объектов ЖКХ уже намечены. Будут увеличены субсидии МБУ «Селятино» и МБУ «Калининец». А в следующем году более 20 млн рублей будет направят на реконструкцию объектов водоснабжения», — уточняется в сообщении.Отмечается, что изменения в бюджете округа были приняты единогласно.
Кроме того, в ходе заседания депутатские полномочия с себя сложил Дмитрий Кожушко. Он вышел из Совета депутатов, так как его назначили начальником территориального управления Апрелевка.
Читайте также:
В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение паспортов школьникам
В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню труда
Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы
Лев Каштанов