Названы месяцы, когда выгоднее всего продавать квартиру

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Квартиру выгоднее всего продавать с февраля по март и с октября по ноябрь, заявил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, цена также зависит и от множества других факторов, в том числе от региона, ключевой ставки и инфляции.
«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее «тихие» — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5-10% могут быть связаны с фактором сезонности», — пояснил экономист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время, согласно обзору NF Dom, в Москве за 2024 год увеличилось число подписанных договоров долевого участия на рынке первичного жилья бизнес-класса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования, их количество выросло на 7% — с 22,5 тысяч в 2023 году до 24 тысяч в 2024.
«Бизнес-класс успешно адаптировался к отмене широкой ипотечной господдержки. Во втором полугодии застройщики предлагали покупателям беспрецедентные условия по отсрочкам и рассрочкам: срок до семи лет, минимальный первоначальный взнос от 5%, возможность перехода с рассрочки на ипотеку», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев