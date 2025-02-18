Загрузка заводов стройматериалов в Сибири упала на 40%

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В четвертом квартале 2024 года произошло ослабление спроса у сибирских производителей стройматериалов — загрузка заводов упала на 40%. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает «Сiбдепо». В сфере металлоконструкций, как отмечается, количество отказов предзаказов достигло 30% от запланированных объемов.
«Дополнительно бизнес сообщил о дефиците провозных мощностей железных дорог — то есть доставлять сырье для производства и саму продукцию заказчикам становится все сложнее», — приводит издание слова Сергея Драницы, управляющего кемеровского отделения Банка России.Тем временем в Москве впервые в сфере государственных финансов запустили алгоритм обработки документов на основе ИИ. Как сообщает АГН «Москва», алгоритм обладает способностью самообучения: показатель точности обработки превысил 90% и продолжает расти.
«Москва первой в сфере государственных финансов внедрила сервисы с использованием искусственного интеллекта. И уже получила экспертную оценку: наши разработки признаны передовыми», – приводят в агентстве слова главы департамента финансов Елены Зяббаровой.Читайте также:
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